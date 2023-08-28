https://sputnikarabic.ae/20230828/الدفاع-السورية-مقتل-عدد-كبير-من-المسلحين-في-ضربات-جوية-على-ريف-إدلب-بالتعاون-مع-روسيا-1080493676.html

مقتل عدد من المسلحين في ضربات جوية سورية روسية على ريف إدلب

مقتل عدد من المسلحين في ضربات جوية سورية روسية على ريف إدلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، توجيه ضربات جوية وصاروخية، بالتعاون مع الطيران الروسي، لمقرات التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب. 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T15:09+0000

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وقالت الدفاع السورية، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن ذلك جاء "ردا على الاعتداءات التي قامت بها التنظيمات الإرهابية مؤخراً على المواقع والنقاط العسكرية لقواتنا العاملة في ريفي حماة وإدلب".وأشار البيان إلى أن القضف أسفر عن تدمير مقرات التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم "أنصار التوحيد"، و"هيئة تحرير الشام" في ريف إدلب الجنوبي، بشكل كامل بما فيها من أسلحة وعتاد وذخيرة ومقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين ومتزعميهم.وكان مصدر ميداني قال، أمس الأحد، لـ"سبوتنيك"، إن الجيش السوري تصدى لهجوم عنيف شنه مسلحو تنظيم "أنصار التوحيد" على أحد مواقعه في ريف إدلب الجنوبي.وأضاف المصدر أن "مجموعات مسلحة من تنظيم "أنصار التوحيد" قامت، بتفجير نفق على خطوط التماس في محور بلدة "الملاجة" في ريف إدلب الجنوبي، تبعه هجوم عنيف للمسلحين باتجاه بلدة "حزارين" حيث دارت اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري مع مسلحي التنظيم الإرهابي".وتابع: "الهجوم استدعى قصفا مدفعيا وصاروخيا عنيفا من قوات المدفعية في الجيش على خطوط إمداد المسلحين ومواقعها الخلفية في المنطقة".

https://sputnikarabic.ae/20230824/مقاتلات-روسية-تدك-مقرات-للمسلحين-الصينيين-غربي-إدلب-1080381563.html

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