العراق... المحكمة الاتحادية ترد الطعون المتعلقة بدستورية واردات البلديات
صورة لفتاة تحمل طفلاً في مكان انفجار السيارة المفخخة في اليوم السابق والذي أدى إلى مقتل وجرح المئات في سوق الصدرية في بغداد، العراق، 19 أبريل 2007، في نفس الموقع يوم 20 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
صورة لفتاة تحمل طفلاً في مكان انفجار السيارة المفخخة في اليوم السابق والذي أدى إلى مقتل وجرح المئات في سوق الصدرية في بغداد، العراق، 19 أبريل 2007، في نفس الموقع يوم 20 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
صورة لرجال إطفاء عراقيين يقومون بإجلاء جريح بعد انفجار سيارة مفخخة في حي تجاري وسط بغداد يوم 7 مايو 2005، في الموقع نفسه يوم 10 مارس 2023. بعد 20 عامًا الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق .
صورة لرجال إطفاء عراقيين يقومون بإجلاء جريح بعد انفجار سيارة مفخخة في حي تجاري وسط بغداد يوم 7 مايو 2005، في الموقع نفسه يوم 10 مارس 2023. بعد 20 عامًا الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق .
صورة لجندي أمريكي يقوم بتأمين المنطقة بالقرب من مبنى مدمر بعد تفجير سيارتين مفخختين في حي سكني بوسط بغداد يوم 18 نوفمبر 2005، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، في الموقع نفسه الموقع يوم 10 مارس 2023، بعد 20 عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
صورة لجندي أمريكي يقوم بتأمين المنطقة بالقرب من مبنى مدمر بعد تفجير سيارتين مفخختين في حي سكني بوسط بغداد يوم 18 نوفمبر 2005، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، في الموقع نفسه الموقع يوم 10 مارس 2023، بعد 20 عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
صورة لجنود في الجيش العراقي يساعدون زميلًا مصابًا بعد لحظات من هجوم انتحاري خلال احتفال بمناسبة يوم الجيش العراقي في حي الكرادة وسط بغداد يوم 6 يناير 2008، في نفس الموقع يوم 21 مارس 2023. قتل ثمانية أشخاص على الأقل في الانفجار. علي أحمد، وهو مدني يقف في الجزء الخلفي من كلتا الصورتين، كاد أن يقتل وهو بقي في الداخل يصلح مولداً كهربائياً في ذلك اليوم.
صورة لجنود في الجيش العراقي يساعدون زميلًا مصابًا بعد لحظات من هجوم انتحاري خلال احتفال بمناسبة يوم الجيش العراقي في حي الكرادة وسط بغداد يوم 6 يناير 2008، في نفس الموقع يوم 21 مارس 2023. قتل ثمانية أشخاص على الأقل في الانفجار. علي أحمد، وهو مدني يقف في الجزء الخلفي من كلتا الصورتين، كاد أن يقتل وهو بقي في الداخل يصلح مولداً كهربائياً في ذلك اليوم.
صورة لعراقي يصرخ بعد سلسلة من القنابل التي انفجرت في حي تجاري في حي كامب سارة الذي تقطنه أغلبية مسيحية في بغداد، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة وجرح ما يقرب من مائة يوم 4 أكتوبر 2006. في نفس الموقع يوم 21 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
صورة لعراقي يصرخ بعد سلسلة من القنابل التي انفجرت في حي تجاري في حي كامب سارة الذي تقطنه أغلبية مسيحية في بغداد، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة وجرح ما يقرب من مائة يوم 4 أكتوبر 2006. في نفس الموقع يوم 21 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
صورة لجنود أمريكيين يؤمنون المنطقة بعد انفجار متفجرات في شارع فلسطين ببغداد يوم 31 ديسمبر 2003، أُدرجت في الموقع نفسه يوم 24 مارس 2023. بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
صورة لجنود أمريكيين يؤمنون المنطقة بعد انفجار متفجرات في شارع فلسطين ببغداد يوم 31 ديسمبر 2003، أُدرجت في الموقع نفسه يوم 24 مارس 2023. بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
صورة لأشخاص تجمعوا بعد انفجار سيارة مفخخة خارج سوق في حي تقطنه أغلبية شيعية في بغداد يوم 12 نوفمبر 2008، في نفس المكان يوم 21 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق.
صورة لأشخاص تجمعوا بعد انفجار سيارة مفخخة خارج سوق في حي تقطنه أغلبية شيعية في بغداد يوم 12 نوفمبر 2008، في نفس المكان يوم 21 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق.
صورة لجنود أمريكيين يقومون بتأمين المنطقة التي انفجرت فيها سيارة مفخخة في ساحة ميسلون ببغداد يوم 30 أبريل 2005، في الموقع نفسه يوم 21 مارس 2023، بعد 20 سنة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
صورة لجنود أمريكيين يقومون بتأمين المنطقة التي انفجرت فيها سيارة مفخخة في ساحة ميسلون ببغداد يوم 30 أبريل 2005، في الموقع نفسه يوم 21 مارس 2023، بعد 20 سنة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
صورة لفتاة تحمل طفلاً في مكان انفجار السيارة المفخخة في اليوم السابق والذي أدى إلى مقتل وجرح المئات في سوق الصدرية في بغداد، العراق، 19 أبريل 2007، في نفس الموقع يوم 20 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
صورة لرجال إطفاء عراقيين يقومون بإجلاء جريح بعد انفجار سيارة مفخخة في حي تجاري وسط بغداد يوم 7 مايو 2005، في الموقع نفسه يوم 10 مارس 2023. بعد 20 عامًا الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق .
صورة لجندي أمريكي يقوم بتأمين المنطقة بالقرب من مبنى مدمر بعد تفجير سيارتين مفخختين في حي سكني بوسط بغداد يوم 18 نوفمبر 2005، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، في الموقع نفسه الموقع يوم 10 مارس 2023، بعد 20 عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
صورة لجنود في الجيش العراقي يساعدون زميلًا مصابًا بعد لحظات من هجوم انتحاري خلال احتفال بمناسبة يوم الجيش العراقي في حي الكرادة وسط بغداد يوم 6 يناير 2008، في نفس الموقع يوم 21 مارس 2023. قتل ثمانية أشخاص على الأقل في الانفجار. علي أحمد، وهو مدني يقف في الجزء الخلفي من كلتا الصورتين، كاد أن يقتل وهو بقي في الداخل يصلح مولداً كهربائياً في ذلك اليوم.
صورة لعراقي يصرخ بعد سلسلة من القنابل التي انفجرت في حي تجاري في حي كامب سارة الذي تقطنه أغلبية مسيحية في بغداد، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة وجرح ما يقرب من مائة يوم 4 أكتوبر 2006. في نفس الموقع يوم 21 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
صورة لجنود أمريكيين يؤمنون المنطقة بعد انفجار متفجرات في شارع فلسطين ببغداد يوم 31 ديسمبر 2003، أُدرجت في الموقع نفسه يوم 24 مارس 2023. بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
صورة لأشخاص تجمعوا بعد انفجار سيارة مفخخة خارج سوق في حي تقطنه أغلبية شيعية في بغداد يوم 12 نوفمبر 2008، في نفس المكان يوم 21 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق.
صورة لجنود أمريكيين يقومون بتأمين المنطقة التي انفجرت فيها سيارة مفخخة في ساحة ميسلون ببغداد يوم 30 أبريل 2005، في الموقع نفسه يوم 21 مارس 2023، بعد 20 سنة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.