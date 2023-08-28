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العراق... المحكمة الاتحادية ترد الطعون المتعلقة بدستورية واردات البلديات

العراق... المحكمة الاتحادية ترد الطعون المتعلقة بدستورية واردات البلديات

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، الطعن المتعلق بدستورية قانون إيرادات البلديات والمادة 14 منه. 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T09:26+0000

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وقالت المحكمة في بيان لها، إن "المحكمة الاتحادية نظرت الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".مضيفة: "كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد (35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون الآنف الذكر، والتي نصت على أن ( المادة (14) أولا: يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، كما نص البند، ثانيا: يُعاقب كل من خالف البند (أولا) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) دينار ولا تزيد عن (25,000,000) دينار"، وفقا للبيان.وأوضحت المحكمة الاتحادية العراقية: "الحكم اتخذ لعدم وجود مخالفة دستورية، وصدر الحكم بالأكثرية باتا وملزما لكافة السلطات".

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