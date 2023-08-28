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العراق... المحكمة الاتحادية ترد الطعون المتعلقة بدستورية واردات البلديات
العراق... المحكمة الاتحادية ترد الطعون المتعلقة بدستورية واردات البلديات
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، الطعن المتعلق بدستورية قانون إيرادات البلديات والمادة 14 منه. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T09:26+0000
2023-08-28T09:26+0000
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وقالت المحكمة في بيان لها، إن "المحكمة الاتحادية نظرت الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".مضيفة: "كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد (35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون الآنف الذكر، والتي نصت على أن ( المادة (14) أولا: يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، كما نص البند، ثانيا: يُعاقب كل من خالف البند (أولا) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) دينار ولا تزيد عن (25,000,000) دينار"، وفقا للبيان.وأوضحت المحكمة الاتحادية العراقية: "الحكم اتخذ لعدم وجود مخالفة دستورية، وصدر الحكم بالأكثرية باتا وملزما لكافة السلطات".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

العراق... المحكمة الاتحادية ترد الطعون المتعلقة بدستورية واردات البلديات

09:26 GMT 28.08.2023
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubyeالعاصمة العراقية بغداد
العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
العاصمة العراقية بغداد
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubye
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رفضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، الطعن المتعلق بدستورية قانون إيرادات البلديات والمادة 14 منه.
وقالت المحكمة في بيان لها، إن "المحكمة الاتحادية نظرت الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
مضيفة: "كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد (35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون الآنف الذكر، والتي نصت على أن ( المادة (14) أولا: يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، كما نص البند، ثانيا: يُعاقب كل من خالف البند (أولا) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) دينار ولا تزيد عن (25,000,000) دينار"، وفقا للبيان.
نظرة من الحاضر إلى الماضي... عراق اليوم بعد 20 عاما من الغزو الأمريكي
© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لفتاة تحمل طفلاً في مكان انفجار السيارة المفخخة في اليوم السابق والذي أدى إلى مقتل وجرح المئات في سوق الصدرية في بغداد، العراق، 19 أبريل 2007، في نفس الموقع يوم 20 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

 صورة لفتاة تحمل طفلاً في مكان انفجار السيارة المفخخة في اليوم السابق والذي أدى إلى مقتل وجرح المئات في سوق الصدرية في بغداد، العراق، 19 أبريل 2007، في نفس الموقع يوم 20 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لفتاة تحمل طفلاً في مكان انفجار السيارة المفخخة في اليوم السابق والذي أدى إلى مقتل وجرح المئات في سوق الصدرية في بغداد، العراق، 19 أبريل 2007، في نفس الموقع يوم 20 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لرجال إطفاء عراقيين يقومون بإجلاء جريح بعد انفجار سيارة مفخخة في حي تجاري وسط بغداد يوم 7 مايو 2005، في الموقع نفسه يوم 10 مارس 2023. بعد 20 عامًا الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق .

صورة لرجال إطفاء عراقيين يقومون بإجلاء جريح بعد انفجار سيارة مفخخة في حي تجاري وسط بغداد يوم 7 مايو 2005، في الموقع نفسه يوم 10 مارس 2023. بعد 20 عامًا الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق . - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لرجال إطفاء عراقيين يقومون بإجلاء جريح بعد انفجار سيارة مفخخة في حي تجاري وسط بغداد يوم 7 مايو 2005، في الموقع نفسه يوم 10 مارس 2023. بعد 20 عامًا الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق .

© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لجندي أمريكي يقوم بتأمين المنطقة بالقرب من مبنى مدمر بعد تفجير سيارتين مفخختين في حي سكني بوسط بغداد يوم 18 نوفمبر 2005، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، في الموقع نفسه الموقع يوم 10 مارس 2023، بعد 20 عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

صورة لجندي أمريكي يقوم بتأمين المنطقة بالقرب من مبنى مدمر بعد تفجير سيارتين مفخختين في حي سكني بوسط بغداد يوم 18 نوفمبر 2005، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، في الموقع نفسه الموقع يوم 10 مارس 2023، بعد 20 عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لجندي أمريكي يقوم بتأمين المنطقة بالقرب من مبنى مدمر بعد تفجير سيارتين مفخختين في حي سكني بوسط بغداد يوم 18 نوفمبر 2005، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، في الموقع نفسه الموقع يوم 10 مارس 2023، بعد 20 عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لجنود في الجيش العراقي يساعدون زميلًا مصابًا بعد لحظات من هجوم انتحاري خلال احتفال بمناسبة يوم الجيش العراقي في حي الكرادة وسط بغداد يوم 6 يناير 2008، في نفس الموقع يوم 21 مارس 2023. قتل ثمانية أشخاص على الأقل في الانفجار. علي أحمد، وهو مدني يقف في الجزء الخلفي من كلتا الصورتين، كاد أن يقتل وهو بقي في الداخل يصلح مولداً كهربائياً في ذلك اليوم.

صورة لجنود في الجيش العراقي يساعدون زميلًا مصابًا بعد لحظات من هجوم انتحاري خلال احتفال بمناسبة يوم الجيش العراقي في حي الكرادة وسط بغداد يوم 6 يناير 2008، في نفس الموقع يوم 21 مارس 2023. قتل ثمانية أشخاص على الأقل في الانفجار. علي أحمد، وهو مدني يقف في الجزء الخلفي من كلتا الصورتين، كاد أن يقتل وهو بقي في الداخل يصلح مولداً كهربائياً في ذلك اليوم. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لجنود في الجيش العراقي يساعدون زميلًا مصابًا بعد لحظات من هجوم انتحاري خلال احتفال بمناسبة يوم الجيش العراقي في حي الكرادة وسط بغداد يوم 6 يناير 2008، في نفس الموقع يوم 21 مارس 2023. قتل ثمانية أشخاص على الأقل في الانفجار. علي أحمد، وهو مدني يقف في الجزء الخلفي من كلتا الصورتين، كاد أن يقتل وهو بقي في الداخل يصلح مولداً كهربائياً في ذلك اليوم.

© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لعراقي يصرخ بعد سلسلة من القنابل التي انفجرت في حي تجاري في حي كامب سارة الذي تقطنه أغلبية مسيحية في بغداد، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة وجرح ما يقرب من مائة يوم 4 أكتوبر 2006. في نفس الموقع يوم 21 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

صورة لعراقي يصرخ بعد سلسلة من القنابل التي انفجرت في حي تجاري في حي كامب سارة الذي تقطنه أغلبية مسيحية في بغداد، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة وجرح ما يقرب من مائة يوم 4 أكتوبر 2006. في نفس الموقع يوم 21 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لعراقي يصرخ بعد سلسلة من القنابل التي انفجرت في حي تجاري في حي كامب سارة الذي تقطنه أغلبية مسيحية في بغداد، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة وجرح ما يقرب من مائة يوم 4 أكتوبر 2006. في نفس الموقع يوم 21 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لجنود أمريكيين يؤمنون المنطقة بعد انفجار متفجرات في شارع فلسطين ببغداد يوم 31 ديسمبر 2003، أُدرجت في الموقع نفسه يوم 24 مارس 2023. بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

صورة لجنود أمريكيين يؤمنون المنطقة بعد انفجار متفجرات في شارع فلسطين ببغداد يوم 31 ديسمبر 2003، أُدرجت في الموقع نفسه يوم 24 مارس 2023. بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لجنود أمريكيين يؤمنون المنطقة بعد انفجار متفجرات في شارع فلسطين ببغداد يوم 31 ديسمبر 2003، أُدرجت في الموقع نفسه يوم 24 مارس 2023. بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لأشخاص تجمعوا بعد انفجار سيارة مفخخة خارج سوق في حي تقطنه أغلبية شيعية في بغداد يوم 12 نوفمبر 2008، في نفس المكان يوم 21 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق.

 صورة لأشخاص تجمعوا بعد انفجار سيارة مفخخة خارج سوق في حي تقطنه أغلبية شيعية في بغداد يوم 12 نوفمبر 2008، في نفس المكان يوم 21 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لأشخاص تجمعوا بعد انفجار سيارة مفخخة خارج سوق في حي تقطنه أغلبية شيعية في بغداد يوم 12 نوفمبر 2008، في نفس المكان يوم 21 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق.

© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لجنود أمريكيين يقومون بتأمين المنطقة التي انفجرت فيها سيارة مفخخة في ساحة ميسلون ببغداد يوم 30 أبريل 2005، في الموقع نفسه يوم 21 مارس 2023، بعد 20 سنة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

صورة لجنود أمريكيين يقومون بتأمين المنطقة التي انفجرت فيها سيارة مفخخة في ساحة ميسلون ببغداد يوم 30 أبريل 2005، في الموقع نفسه يوم 21 مارس 2023، بعد 20 سنة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لجنود أمريكيين يقومون بتأمين المنطقة التي انفجرت فيها سيارة مفخخة في ساحة ميسلون ببغداد يوم 30 أبريل 2005، في الموقع نفسه يوم 21 مارس 2023، بعد 20 سنة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

1/8
© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لفتاة تحمل طفلاً في مكان انفجار السيارة المفخخة في اليوم السابق والذي أدى إلى مقتل وجرح المئات في سوق الصدرية في بغداد، العراق، 19 أبريل 2007، في نفس الموقع يوم 20 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

2/8
© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لرجال إطفاء عراقيين يقومون بإجلاء جريح بعد انفجار سيارة مفخخة في حي تجاري وسط بغداد يوم 7 مايو 2005، في الموقع نفسه يوم 10 مارس 2023. بعد 20 عامًا الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق .

3/8
© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لجندي أمريكي يقوم بتأمين المنطقة بالقرب من مبنى مدمر بعد تفجير سيارتين مفخختين في حي سكني بوسط بغداد يوم 18 نوفمبر 2005، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، في الموقع نفسه الموقع يوم 10 مارس 2023، بعد 20 عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

4/8
© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لجنود في الجيش العراقي يساعدون زميلًا مصابًا بعد لحظات من هجوم انتحاري خلال احتفال بمناسبة يوم الجيش العراقي في حي الكرادة وسط بغداد يوم 6 يناير 2008، في نفس الموقع يوم 21 مارس 2023. قتل ثمانية أشخاص على الأقل في الانفجار. علي أحمد، وهو مدني يقف في الجزء الخلفي من كلتا الصورتين، كاد أن يقتل وهو بقي في الداخل يصلح مولداً كهربائياً في ذلك اليوم.

5/8
© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لعراقي يصرخ بعد سلسلة من القنابل التي انفجرت في حي تجاري في حي كامب سارة الذي تقطنه أغلبية مسيحية في بغداد، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة وجرح ما يقرب من مائة يوم 4 أكتوبر 2006. في نفس الموقع يوم 21 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

6/8
© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لجنود أمريكيين يؤمنون المنطقة بعد انفجار متفجرات في شارع فلسطين ببغداد يوم 31 ديسمبر 2003، أُدرجت في الموقع نفسه يوم 24 مارس 2023. بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

7/8
© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لأشخاص تجمعوا بعد انفجار سيارة مفخخة خارج سوق في حي تقطنه أغلبية شيعية في بغداد يوم 12 نوفمبر 2008، في نفس المكان يوم 21 مارس 2023، بعد 20 عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق.

8/8
© AP Photo / Hadi Mizban

صورة لجنود أمريكيين يقومون بتأمين المنطقة التي انفجرت فيها سيارة مفخخة في ساحة ميسلون ببغداد يوم 30 أبريل 2005، في الموقع نفسه يوم 21 مارس 2023، بعد 20 سنة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

وأوضحت المحكمة الاتحادية العراقية: "الحكم اتخذ لعدم وجود مخالفة دستورية، وصدر الحكم بالأكثرية باتا وملزما لكافة السلطات".
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