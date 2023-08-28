https://sputnikarabic.ae/20230828/القوات-الإسرائيلية-تقتحم-بلدة-بيت-ريما-شمال-غرب-رام-الله،-وتدفع-بتعزيزات-عسكرية-1080474915.html
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله وتدفع بتعزيزات عسكرية
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله وتدفع بتعزيزات عسكرية
اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بلدة بيت ريما في شمال غرب رام الله وأرسلت تعزيزات عسكرية. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T04:48+0000
2023-08-28T04:48+0000
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وأفادت قناة "رؤيا" الإخبارية بأن قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزل المطارد عبد اللطيف البرغوثي في بلدة بيت ريما شمال رام الله، وذلك بعدما قد اقتحمت القوات الإسرائيلية البلدة في الأسبوع الماضي وداهمت منزل البرغوثي، وطالبته بتسليم نجله إبراهيم.وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع الفلسطينيين.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، بإصابة 5 فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية، للمخيم، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج، حيث وصفت اصابتهم بالمستقرة.وأوردت تقارير محلية، أن القوات الإسرائيلية داهمت عددا كبيرا من المنازل، كما سُمعت أصوات تبادل لإطلاق النار بين الحين والآخر.وتشهد عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات مداهمة واعتقالات واسعة بحق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك"، اعتقل خلية فلسطينية اعتزمت تنفيذ عمليات "إرهابية".
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله وتدفع بتعزيزات عسكرية
04:48 GMT 28.08.2023 (تم التحديث: 05:05 GMT 28.08.2023) تابعنا عبر
اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بلدة بيت ريما في شمال غرب رام الله وأرسلت تعزيزات عسكرية.
وأفادت قناة
"رؤيا" الإخبارية بأن قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزل المطارد عبد اللطيف البرغوثي في بلدة بيت ريما شمال رام الله، وذلك بعدما قد اقتحمت القوات الإسرائيلية البلدة في الأسبوع الماضي وداهمت منزل البرغوثي، وطالبته بتسليم نجله إبراهيم.
وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع الفلسطينيين.
وأفادت
وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، بإصابة 5 فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية، للمخيم، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج، حيث وصفت اصابتهم بالمستقرة.
وأوردت تقارير محلية، أن القوات الإسرائيلية داهمت عددا كبيرا من المنازل، كما سُمعت أصوات تبادل لإطلاق النار بين الحين والآخر.
وتشهد عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات مداهمة واعتقالات واسعة بحق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك
"، اعتقل خلية فلسطينية اعتزمت تنفيذ عمليات "إرهابية".