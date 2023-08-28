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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230828/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محورين-مهمين-1080477365.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على محورين مهمين
القوات الروسية تحسن مواقعها على محورين مهمين
أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن الوضع على خط المواجهة لا يزال متوترًا للغاية، وأن القوات الروسية قامت بتحسين موقعها على محوري... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T08:03+0000
2023-08-28T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
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وقال بوشيلين، في تصريحات أدلى بها لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "الوضع لا يزال متوترا للغاية. العدو يحاول استعادة مواقعه في مكان ما (من المنطقة) واحتلال مرتفعات".وأوضح بوشيلين: "وحداتنا تتخذ إجراءات شاملة حتى يتكبد العدو خسائر في القوة البشرية والمعدات".
https://sputnikarabic.ae/20230828/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-مسيرة-بمنطقة-ليوبيرتسي-كانت-في-طريقها-باتجاه-موسكو-1080474381.html
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روسيا, الجيش الروسي
روسيا, الجيش الروسي

القوات الروسية تحسن مواقعها على محورين مهمين

08:03 GMT 28.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن الوضع على خط المواجهة لا يزال متوترًا للغاية، وأن القوات الروسية قامت بتحسين موقعها على محوري كراسني ليمان ومارينسك.
وقال بوشيلين، في تصريحات أدلى بها لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "الوضع لا يزال متوترا للغاية. العدو يحاول استعادة مواقعه في مكان ما (من المنطقة) واحتلال مرتفعات".

وأشار بوشيلين إلى أن المعارك مستمرة في اتجاه جنوب دونيتسك، عند تقاطع حدود جمهورية دونيتسك الشعبية مع مقاطعة زابوروجيه، وتحديدا مناطق أوروجايني وستارومايورسكي وبريوتنوي الشكنية.

جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة في ليوبيرتسي أثناء طريقها باتجاه موسكو
03:18 GMT

وأكد بوشيلين أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة ولا تستطيع تحقيق نتيجة.

وأوضح بوشيلين: "وحداتنا تتخذ إجراءات شاملة حتى يتكبد العدو خسائر في القوة البشرية والمعدات".
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:03 GMT
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