https://sputnikarabic.ae/20230828/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محورين-مهمين-1080477365.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على محورين مهمين
القوات الروسية تحسن مواقعها على محورين مهمين
أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن الوضع على خط المواجهة لا يزال متوترًا للغاية، وأن القوات الروسية قامت بتحسين موقعها على محوري... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T08:03+0000
2023-08-28T08:03+0000
2023-08-28T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
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وقال بوشيلين، في تصريحات أدلى بها لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "الوضع لا يزال متوترا للغاية. العدو يحاول استعادة مواقعه في مكان ما (من المنطقة) واحتلال مرتفعات".وأوضح بوشيلين: "وحداتنا تتخذ إجراءات شاملة حتى يتكبد العدو خسائر في القوة البشرية والمعدات".
https://sputnikarabic.ae/20230828/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-مسيرة-بمنطقة-ليوبيرتسي-كانت-في-طريقها-باتجاه-موسكو-1080474381.html
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روسيا, الجيش الروسي
القوات الروسية تحسن مواقعها على محورين مهمين
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أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن الوضع على خط المواجهة لا يزال متوترًا للغاية، وأن القوات الروسية قامت بتحسين موقعها على محوري كراسني ليمان ومارينسك.
وقال بوشيلين، في تصريحات أدلى بها لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "الوضع لا يزال متوترا للغاية. العدو يحاول استعادة مواقعه في مكان ما (من المنطقة) واحتلال مرتفعات".
وأشار بوشيلين إلى أن المعارك مستمرة في اتجاه جنوب دونيتسك، عند تقاطع حدود جمهورية دونيتسك الشعبية مع مقاطعة زابوروجيه، وتحديدا مناطق أوروجايني وستارومايورسكي وبريوتنوي الشكنية.
وأكد بوشيلين أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة ولا تستطيع تحقيق نتيجة.
وأوضح بوشيلين: "وحداتنا تتخذ إجراءات شاملة حتى يتكبد العدو خسائر في القوة البشرية والمعدات".