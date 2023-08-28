https://sputnikarabic.ae/20230828/القوات-الروسية-تدمر-منشأة-عسكرية-استراتيجية-أوكرانية-1080477183.html
القوات الروسية تدمر منشأة عسكرية استراتيجية أوكرانية
القوات الروسية تدمر منشأة عسكرية استراتيجية أوكرانية
أعلن القائد العسكري الإقليمي لمنطقة بولتافا الأوكرانية، دميتري لونين، في بيان عبر قناته في "تلغرام"، أن المنشأة الصناعية في منطقة بولتافا في أوكرانيا تضررت... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T07:58+0000
2023-08-28T07:58+0000
2023-08-28T07:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في البيان، الليلة الماضية، أن أنظمة الإنذار عملت، معلنةً غارة جوية في معظم مناطق أوكرانيا، كما تم الإبلاغ عن انفجارات في كريفوي روج.ويشن الجيش الروسي ضربات صاروخية ضد الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في أوكرانيا، منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وهاجمت أوكرانيا معبر مضيق كيرتش مرة أخرى، ليلة 17 يوليو/ تموز الماضي، وبعدها، ضربت القوات المسلحة الروسية أوديسا وإيليتشيفسك وميكولايف، بما في ذلك مواقع إنتاج وتخزين الطائرات من دون طيار ومستودعات الذخيرة ومستودعات الوقود.
https://sputnikarabic.ae/20230828/الأمن-الروسي-إحباط-أنشطة-غير-قانونية-لمخبر-بالسفارة-الأمريكية-في-موسكو-1080476204.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر منشأة عسكرية استراتيجية أوكرانية
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أعلن القائد العسكري الإقليمي لمنطقة بولتافا الأوكرانية، دميتري لونين، في بيان عبر قناته في "تلغرام"، أن المنشأة الصناعية في منطقة بولتافا في أوكرانيا تضررت نتيجة الضربة القاسية التي تعرضت لها.
وجاء في البيان، الليلة الماضية، أن أنظمة الإنذار عملت، معلنةً غارة جوية في معظم مناطق أوكرانيا، كما تم الإبلاغ عن انفجارات في كريفوي روج.
وأوضح لونين في وقت لاحق أن خط الإنتاج قد دُمر بالكامل.
ويشن الجيش الروسي ضربات صاروخية ضد الطاقة وصناعة الدفاع
والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في أوكرانيا، منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال فلاديمير بوتين، إن الهجوم الأول كان ردا على تفجير نفذته كييف على جسر القرم.
وهاجمت أوكرانيا معبر مضيق كيرتش مرة أخرى، ليلة 17 يوليو/ تموز الماضي، وبعدها، ضربت القوات المسلحة الروسية أوديسا وإيليتشيفسك وميكولايف، بما في ذلك مواقع إنتاج وتخزين الطائرات من دون طيار
ومستودعات الذخيرة ومستودعات الوقود.