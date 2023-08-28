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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230828/القوات-الروسية-تدمر-منشأة-عسكرية-استراتيجية-أوكرانية-1080477183.html
القوات الروسية تدمر منشأة عسكرية استراتيجية أوكرانية
القوات الروسية تدمر منشأة عسكرية استراتيجية أوكرانية
أعلن القائد العسكري الإقليمي لمنطقة بولتافا الأوكرانية، دميتري لونين، في بيان عبر قناته في "تلغرام"، أن المنشأة الصناعية في منطقة بولتافا في أوكرانيا تضررت... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T07:58+0000
2023-08-28T07:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في البيان، الليلة الماضية، أن أنظمة الإنذار عملت، معلنةً غارة جوية في معظم مناطق أوكرانيا، كما تم الإبلاغ عن انفجارات في كريفوي روج.ويشن الجيش الروسي ضربات صاروخية ضد الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في أوكرانيا، منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وهاجمت أوكرانيا معبر مضيق كيرتش مرة أخرى، ليلة 17 يوليو/ تموز الماضي، وبعدها، ضربت القوات المسلحة الروسية أوديسا وإيليتشيفسك وميكولايف، بما في ذلك مواقع إنتاج وتخزين الطائرات من دون طيار ومستودعات الذخيرة ومستودعات الوقود.
https://sputnikarabic.ae/20230828/الأمن-الروسي-إحباط-أنشطة-غير-قانونية-لمخبر-بالسفارة-الأمريكية-في-موسكو-1080476204.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر منشأة عسكرية استراتيجية أوكرانية

07:58 GMT 28.08.2023
© Sputnik . Vitaly Ankovسفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية
سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Sputnik . Vitaly Ankov
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أعلن القائد العسكري الإقليمي لمنطقة بولتافا الأوكرانية، دميتري لونين، في بيان عبر قناته في "تلغرام"، أن المنشأة الصناعية في منطقة بولتافا في أوكرانيا تضررت نتيجة الضربة القاسية التي تعرضت لها.
وجاء في البيان، الليلة الماضية، أن أنظمة الإنذار عملت، معلنةً غارة جوية في معظم مناطق أوكرانيا، كما تم الإبلاغ عن انفجارات في كريفوي روج.
وأوضح لونين في وقت لاحق أن خط الإنتاج قد دُمر بالكامل.
ويشن الجيش الروسي ضربات صاروخية ضد الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في أوكرانيا، منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
علم على مبنى السفارة الأمريكية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
الأمن الروسي: إحباط أنشطة غير قانونية لمخبر في السفارة الأمريكية لدى موسكو
06:31 GMT

وقال فلاديمير بوتين، إن الهجوم الأول كان ردا على تفجير نفذته كييف على جسر القرم.

وهاجمت أوكرانيا معبر مضيق كيرتش مرة أخرى، ليلة 17 يوليو/ تموز الماضي، وبعدها، ضربت القوات المسلحة الروسية أوديسا وإيليتشيفسك وميكولايف، بما في ذلك مواقع إنتاج وتخزين الطائرات من دون طيار ومستودعات الذخيرة ومستودعات الوقود.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:03 GMT
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