https://sputnikarabic.ae/20230828/القوات-الروسية-تقصف-مركز-قيادة-اللواء-الميكانيكي-الأوكراني-67-1080483685.html
القوات الروسية تقصف مركز قيادة اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني
القوات الروسية تقصف مركز قيادة اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي ضرب مركز القيادة والمراقبة لوحدة من اللواء الـ 67 الميكانيكي للجيش الأوكراني في جمهوية... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T10:14+0000
2023-08-28T10:14+0000
2023-08-28T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/08/1060961736_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_b97455dd577c14f18ae307a910704ddf.jpg
وأضافت الدفاع في البيان أن "في منطقة تشيرفونايا ديبروفا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، تم إصابة مركز القيادة والمراقبة لوحدة اللواء 67 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية".وجاء في بيان الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم.وأوضحت الدفاع في البيان أنه "اليوم، حوالي الساعة 10:30 صباحًا، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بمسيرتين ضد أهداف على الأراضي الروسية، وقامت وسائط الدفاع الجوي بتدمير المسيرتين فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير طائرتين من دون طيار أوكرانيتين، في ساعات مبكرة من، صباح اليوم الاثنين، فوق مقاطعة بريانسك.
https://sputnikarabic.ae/20230828/صواريخ-روسية-بعيدة-المدى-تضرب-مستودع-سلاح-الطيران-الأوكراني-1080483576.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/08/1060961736_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d08bf42159aabfe4c666e987774c8861.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تقصف مركز قيادة اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني
10:14 GMT 28.08.2023 (تم التحديث: 10:29 GMT 28.08.2023) تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي ضرب مركز القيادة والمراقبة لوحدة من اللواء الـ 67 الميكانيكي للجيش الأوكراني في جمهوية لوغانسك الشعبية.
وأضافت الدفاع في البيان أن "في منطقة تشيرفونايا ديبروفا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، تم إصابة مركز القيادة والمراقبة لوحدة اللواء 67 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية".
وجاء في بيان الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم.
وأوضحت الدفاع في البيان أنه "اليوم، حوالي الساعة 10:30 صباحًا، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بمسيرتين
ضد أهداف على الأراضي الروسية، وقامت وسائط الدفاع الجوي بتدمير المسيرتين فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير طائرتين من دون طيار أوكرانيتين
، في ساعات مبكرة من، صباح اليوم الاثنين، فوق مقاطعة بريانسك.