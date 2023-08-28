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https://sputnikarabic.ae/20230828/الكرملين-يعلن-أن-المناقشات-مستمرة-بشأن-الاتفاق-الثلاثي-المحتمل-للحبوب-بين-روسيا-وتركيا-وقطر-1080484747.html
الكرملين يعلن أن المناقشات مستمرة بشأن الاتفاق الثلاثي المحتمل للحبوب بين روسيا وتركيا وقطر
الكرملين يعلن أن المناقشات مستمرة بشأن الاتفاق الثلاثي المحتمل للحبوب بين روسيا وتركيا وقطر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه لا توجد اتفاقيات جوهرية بشأن آفاق محتملة لصفقة حبوب ثلاثية تشمل روسيا وتركيا وقطر. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T11:24+0000
2023-08-28T11:24+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع المرتقب لبوتين وأردوغان يمكن أن يناقش مصير الصفقة، والتي تشمل قطر: "هناك خيارات مختلفة للتعاون مع قطر، لا توجد اتفاقيات موضوعية في هذا الصدد في الوقت الحالي. لكن، بالطبع، المناقشات مستمرة بصيغ مختلفة".يذكر أن اتفاق الحبوب أُبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح موسكو بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.وأخطرت موسكو كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بانتهاء "صفقة الحبوب"، بدءا من 18 تموز/ يوليو الماضي، لعدم تنفيذ الجزء الثاني من الصفقة المتعلق بالجانب الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230828/تركيا-والأمم-المتحدة-تعملان-على-عقد-مفاوضات-مع-روسيا-بشأن-صفقة-الحبوب-1080474645.html
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روسيا

الكرملين يعلن أن المناقشات مستمرة بشأن الاتفاق الثلاثي المحتمل للحبوب بين روسيا وتركيا وقطر

11:24 GMT 28.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه لا توجد اتفاقيات جوهرية بشأن آفاق محتملة لصفقة حبوب ثلاثية تشمل روسيا وتركيا وقطر.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع المرتقب لبوتين وأردوغان يمكن أن يناقش مصير الصفقة، والتي تشمل قطر: "هناك خيارات مختلفة للتعاون مع قطر، لا توجد اتفاقيات موضوعية في هذا الصدد في الوقت الحالي. لكن، بالطبع، المناقشات مستمرة بصيغ مختلفة".
جمع محصول الحبوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
تركيا والأمم المتحدة تعملان على عقد مفاوضات مع روسيا بشأن "صفقة الحبوب"
04:25 GMT
يذكر أن اتفاق الحبوب أُبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح موسكو بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
وأخطرت موسكو كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بانتهاء "صفقة الحبوب"، بدءا من 18 تموز/ يوليو الماضي، لعدم تنفيذ الجزء الثاني من الصفقة المتعلق بالجانب الروسي.
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