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https://sputnikarabic.ae/20230828/المجر-تدعو-زيلينسكي-للانخراط-في-محادثات-لحل-الأزمة-الأوكرانية-سلميا-1080493894.html
المجر تدعو زيلينسكي للانخراط في محادثات لحل الأزمة الأوكرانية سلميا
المجر تدعو زيلينسكي للانخراط في محادثات لحل الأزمة الأوكرانية سلميا
كشفت رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، أنها أبلغت فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماع معه، بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع في أوكرانيا، وحثته على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T15:21+0000
2023-08-28T15:21+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
المجر
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وقالت نوفاك في مقابلة مع صحيفة "إندكس" المجرية: "الحرب مستمرة منذ عام ونصف، ولا أرى وجودا لحل عسكري من شأنه أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ولذا نحتاج إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. لقد عبرت للرئيس (زيلينسكي) عن هذا الرأي القاطع سواءً في العلن، أو في اجتماعنا وجهًا لوجه".وشاركت الرئيسة نوفاك، أخيرا، في اجتماع منتدى "منصة القرم" في كييف وعقدت اجتماعًا ثنائيًا مع فلاديمير زيلينسكي، كما التقت بقيادة الإدارة العسكرية الإقليمية في ترانسكارباثيا (إقليم ما وراء الكربات).أعلنت موسكو مراراً عن استعدادها للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها من خلال التشريعات، ويدعو الغرب باستمرار روسيا إلى التفاوض، وهو ما تبدي موسكو استعدادها له، ولكن في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
https://sputnikarabic.ae/20230828/زيلينسكي-يطالب-بضمانات-أمنية-أمريكية-كالتي-منحت-لإسرائيل--1080493209.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر
روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر

المجر تدعو زيلينسكي للانخراط في محادثات لحل الأزمة الأوكرانية سلميا

15:21 GMT 28.08.2023
© YouTube.comبانوراما لعاصمة المجر، بودابست
بانوراما لعاصمة المجر، بودابست - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© YouTube.com
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كشفت رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، أنها أبلغت فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماع معه، بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع في أوكرانيا، وحثته على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وقالت نوفاك في مقابلة مع صحيفة "إندكس" المجرية: "الحرب مستمرة منذ عام ونصف، ولا أرى وجودا لحل عسكري من شأنه أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ولذا نحتاج إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. لقد عبرت للرئيس (زيلينسكي) عن هذا الرأي القاطع سواءً في العلن، أو في اجتماعنا وجهًا لوجه".

وتابعت نوفاك أنها كشفت، خلال اجتماعها مع زيلينسكي في كييف، عن نية المجر الانضمام إلى عملية التفاوض بشأن "صيغة السلام" الأوكرانية.

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زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية أمريكية كالتي منحت لإسرائيل
14:58 GMT
وشاركت الرئيسة نوفاك، أخيرا، في اجتماع منتدى "منصة القرم" في كييف وعقدت اجتماعًا ثنائيًا مع فلاديمير زيلينسكي، كما التقت بقيادة الإدارة العسكرية الإقليمية في ترانسكارباثيا (إقليم ما وراء الكربات).
أعلنت موسكو مراراً عن استعدادها للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها من خلال التشريعات، ويدعو الغرب باستمرار روسيا إلى التفاوض، وهو ما تبدي موسكو استعدادها له، ولكن في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
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