https://sputnikarabic.ae/20230828/بحماية-الشرطة-الروسية-ورشات-فنية-تبدأ-إصلاح-محطة-تغذي-مليون-مدني-سوري-بمياه-الشرب-1080499207.html
بحماية الشرطة الروسية.. ورشات فنية تبدأ إصلاح محطة تغذي مليون مدني سوري بمياه الشرب
بحماية الشرطة الروسية.. ورشات فنية تبدأ إصلاح محطة تغذي مليون مدني سوري بمياه الشرب
أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر حكومية سورية أن ورش مؤسسة المياه وشركة الكهرباء الحكوميتين مع وفد من منظمة "اليونسيف" بحماية وترفيق من الشرطة... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T16:54+0000
2023-08-28T16:54+0000
2023-08-28T16:54+0000
روسيا
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ويأتي هذا التطور المهم بعد اتصالات مكوكية وتنسيق حكومي سوري مع المنظمات الدولية ومنها "اليونسيف" ومكتب الشؤون الإنسانية "أوتشا" بالتنسيق مع الشرطة العسكرية الروسية، استمرت أسابيع طويلة للضغط على الأطراف المتسببة بتوقف المحطة منذ أشهر طويلة.وتابعت المصادر أن الهدف من دخول الورش بتنسيق دولي وحكومي سوري بحماية من القوات الروسية هو تفقد المحطة على مدار ثلاثة أيام متتالية وقادمة ولمدة 6 ساعات يومياً، يتم خلالها إزالة التعديات الكهربائية على خط كهرباء الواصل بين محطة علوك ومحطة كهرباء الدرباسية شمالي الحسكة، والتعديات على خط جر المياه من المحطة إلى مدينة الحسكة كخطوة أولى.وتعتبر محطة أبار علوك في ريف رأس العين شمالي غربي محافظة الحسكة والتي تضم 30 بئراً و6 محطات ضخ أفقية المصدر الوحيد لمليون مدني سوري بمياه الشرب في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها.ويعاني مليون سوري في مدينة الحسكة وبلدة تل تمر والريف الغربي لمحافظة الحسكة من ظروف إنسانية صعبة نتيجة انقطاع المياه عنهم واعتمادهم على مياه الصهاريج غير الموثوقة في ظل موجة حرارة شديدة شهدتها منطقة الجزيرة السورية وانتشار الأمراض السارية.
https://sputnikarabic.ae/20230828/سوريا-العدوان-الإسرائيلي-على-مطار-حلب-يأتي-في-إطار-الدعم-الأمريكي-والغربي-للإرهابيين-1080493363.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
بحماية الشرطة الروسية.. ورشات فنية تبدأ إصلاح محطة تغذي مليون مدني سوري بمياه الشرب
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أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر حكومية سورية أن ورش مؤسسة المياه وشركة الكهرباء الحكوميتين مع وفد من منظمة "اليونسيف" بحماية وترفيق من الشرطة العسكرية الروسية دخلت، صباح اليوم الاثنين 28 آب/ أغسطس، إلى محطة أبار علوك في ريف رأس العين المحتلة في ريف محافظة الحسكة، التي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب لمليون مدني سوري.
ويأتي هذا التطور المهم بعد اتصالات مكوكية وتنسيق حكومي سوري مع المنظمات الدولية ومنها "اليونسيف" ومكتب الشؤون الإنسانية "أوتشا" بالتنسيق مع الشرطة العسكرية الروسية، استمرت أسابيع طويلة للضغط على الأطراف المتسببة بتوقف المحطة منذ أشهر طويلة.
وأشارت المصادر إلى توجه أعضاء من منظمة الأمم المتحدة "اليونسيف" في ساعات الصباح الأولى إلى ريف رأس العين، حيث دخلوا عبر 4 عربات جيب مصفحة، وسيارة فان، و3 مدرعات عسكرية روسية، وسط حماية جوية من مروحيتين روسيتين.
وتابعت المصادر أن الهدف من دخول الورش بتنسيق دولي وحكومي سوري بحماية من القوات الروسية هو تفقد المحطة على مدار ثلاثة أيام متتالية وقادمة ولمدة 6 ساعات يومياً، يتم خلالها إزالة التعديات الكهربائية على خط كهرباء الواصل بين محطة علوك ومحطة كهرباء الدرباسية شمالي الحسكة، والتعديات على خط جر المياه من المحطة إلى مدينة الحسكة كخطوة أولى.
وتعتبر محطة أبار علوك في ريف رأس العين شمالي غربي محافظة الحسكة والتي تضم 30 بئراً و6 محطات ضخ أفقية المصدر الوحيد لمليون مدني سوري بمياه الشرب في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها.
ويعاني مليون سوري في مدينة الحسكة وبلدة تل تمر والريف الغربي لمحافظة الحسكة من ظروف إنسانية صعبة نتيجة انقطاع المياه عنهم واعتمادهم على مياه الصهاريج غير الموثوقة في ظل موجة حرارة شديدة شهدتها منطقة الجزيرة السورية وانتشار الأمراض السارية.