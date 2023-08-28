https://sputnikarabic.ae/20230828/بريطانيا-تواجه-تأخر-وإلغاء-في-رحلاتها-الجوية-بسبب-عطل-في-أنظمة-المراقبة-1080488665.html

بريطانيا تواجه تأخر وإلغاء في رحلاتها الجوية بسبب "عطل" في أنظمة المراقبة

بريطانيا تواجه تأخر وإلغاء في رحلاتها الجوية بسبب "عطل" في أنظمة المراقبة

واجه آلاف المسافرين جوا في المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، تأخيرات في رحلاتهم، بعد أن تعرض نظام مراقبة الحركة الجوية لعطل، ما أدى إلى إبطاء عمليات إقلاع وهبوط... 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T12:56+0000

2023-08-28T12:56+0000

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وقالت شركة إدارة الطيران الوطنية لخدمات الحركة الجوية إنها تواجه "مشكلة فنية"، قد تؤدي إلى تأخير الرحلات الجوية، اليوم الاثنين، وهو نهاية عطلة نهاية الأسبوع، وأحد أكثر أيام السفر ازدحاما في العام.وأكدت الخدمة أنها "طبقت قيودا على تدفق حركة المرور للحفاظ على السلامة"، وأن المهندسين يعملون على اكتشاف الخلل وإصلاحه، مضيفة أن المجال الجوي البريطاني ما زال مفتوحا، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".ولم تقدم شركة إدارة الطيران الوطنية لخدمات الحركة الجوية تقديرا للمدة التي سيستغرقها حل المشكلة أو سببها، لكن هيئة الحركة الجوية الأوروبية "يوروكونترول" حذرت من تأخيرات "عالية جدا"، بسبب "فشل نظام معالجة بيانات الطيران" في المملكة المتحدة.وفي سياق متصل، قالت شركة الطيران الاسكتلندية "لوغان إير"، إنه كان هناك "فشل على مستوى الشبكة في أنظمة الكمبيوتر الخاصة بمراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة".وأضافت: "على الرغم من أننا نأمل في أن نكون قادرين على تشغيل معظم الرحلات الجوية داخل اسكتلندا، على أساس التنسيق المحلي وبأقل قدر من التعطيل، إلا أن الرحلات الجوية بين الشمال والجنوب والرحلات الدولية قد تكون عُرضة للتأخير".وأفادت المطارات خارج المملكة المتحدة، أن الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة تعطلت، وذكر مطار دبلن في بيان له، أن مشكلات مراقبة الحركة الجوية أدت إلى تأخير وإلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى دبلن.وقال: "ننصح جميع الركاب المقرر سفرهم اليوم بالتحقق من حالة رحلتهم مع شركات الطيران الخاصة بهم قبل السفر".من ناحيتها، أعلنت الخطوط الجوية البريطانية أنها "تعمل بشكل وثيق مع شركة إدارة الطيران الوطنية لخدمات الحركة الجوية، لفهم المشكلة الفنية التي تؤثر على المجال الجوي للمملكة المتحدة، وسوف نبقي عملائنا على اطلاع بالتحديثات".

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