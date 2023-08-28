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https://sputnikarabic.ae/20230828/بوتين-ومودي-أكدا-في-محادثتهما-الاستعداد-لمواصلة-تطوير-التعاون-الثنائي-في-مجال-الفضاء-1080490559.html
بوتين ومودي يؤكدان الاستعداد لمواصلة تطوير التعاون الثنائي في مجال الفضاء
بوتين ومودي يؤكدان الاستعداد لمواصلة تطوير التعاون الثنائي في مجال الفضاء
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، أهمية الاتفاقيات المبرمة في إطار مجموعة "بريكس"، وفي... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T13:44+0000
2023-08-28T14:02+0000
روسيا
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وجاء في بيان للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث هنأ بوتين، مرة أخرى، مودي بمناسبة الهبوط الناجح لمحطة الفضاء الهندية تشاندرايان–3، على سطح القمر في قطبه الجنوبي؛ وأعيد تأكيد الاستعداد لمواصلة تطوير التعاون الثنائي في قطاع الفضاء".وأضاف البيان: "تم بحث نتائج قمة بريكس الخامسة عشرة في جوهانسبرغ، والتأكيد على أهمية الاتفاقات، التي تم التوصل إليها، وعلى رأسها توسيع "بريكس"، والتي ستساهم بلا شك، في نمو تأثير المجموعة في الشؤون الدولية. وتم الاتفاق على التعاون الوثيق، في سياق رئاسة روسيا لمجموعة بريكس، التي تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 2024".
https://sputnikarabic.ae/20220701/بوتين-ومودي-يبحثان-سبل-تعزيز-التجارة-الثنائية-1064498275.html
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روسيا

بوتين ومودي يؤكدان الاستعداد لمواصلة تطوير التعاون الثنائي في مجال الفضاء

13:44 GMT 28.08.2023 (تم التحديث: 14:02 GMT 28.08.2023)
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سوتشي، 21 مايو/ أيار 2018
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سوتشي، 21 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، أهمية الاتفاقيات المبرمة في إطار مجموعة "بريكس"، وفي المقام الأول توسيع المنظمة.
وجاء في بيان للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث هنأ بوتين، مرة أخرى، مودي بمناسبة الهبوط الناجح لمحطة الفضاء الهندية تشاندرايان–3، على سطح القمر في قطبه الجنوبي؛ وأعيد تأكيد الاستعداد لمواصلة تطوير التعاون الثنائي في قطاع الفضاء".
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بوتين ومودي يبحثان سبل تعزيز التجارة الثنائية
1 يوليو 2022, 11:22 GMT
وأضاف البيان: "تم بحث نتائج قمة بريكس الخامسة عشرة في جوهانسبرغ، والتأكيد على أهمية الاتفاقات، التي تم التوصل إليها، وعلى رأسها توسيع "بريكس"، والتي ستساهم بلا شك، في نمو تأثير المجموعة في الشؤون الدولية. وتم الاتفاق على التعاون الوثيق، في سياق رئاسة روسيا لمجموعة بريكس، التي تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 2024".
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