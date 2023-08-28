https://sputnikarabic.ae/20230828/بيانات-رسمية-هندية-تؤكد-تضاعف-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والهند--نحو-ثلاث-مرات-1080475374.html
بيانات رسمية هندية تؤكد تضاعف التبادل التجاري بين روسيا والهند نحو ثلاث مرات
بيانات رسمية هندية تؤكد تضاعف التبادل التجاري بين روسيا والهند نحو ثلاث مرات
كشفت بيانات ومؤشرات وزارة التجارة والصناعة الهندية، اليوم الاثنين، عن نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند في النصف الأول من عام 2023، نحو 2.9 مرة ليصل إلى... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T05:28+0000
2023-08-28T05:28+0000
2023-08-28T05:28+0000
اقتصاد
روسيا
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وذكرت وزارة التجارة والصناعة الهندية أن واردات الهند تضاعفت من السلع الروسية ثلاث مرات لتصل إلى 31.5 مليار دولار، حيث شكل النفط والمنتجات النفطية البند الرئيسي للمشتريات وبزيادة تصل إلى 4.4 مرة في النصف الأول من العام الحالي، إلى نحو 25.2 مليار دولار.كما قفزت واردات الأسمدة الروسية 1.4 مرة، لتصل إلى 1.3 مليار دولار، والألماس بنسبة 35% لتصل إلى 616 مليون دولار.وزادت شحنات المنتجات الهندية إلى روسيا بمقدار 1.7 مرة لتصل إلى 1.9 مليار دولار، وفي الأغلب تتضمن الأدوية التي زادت مشترياتها في روسيا بنسبة 4.5% لتصل إلى 184 مليون دولار.ونتيجة لذلك، العجز التجاري للهند مع روسيا اتسع في النصف الأول من هذا العام بمقدار 3.3 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 29.6 مليار دولار.
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اقتصاد, روسيا
بيانات رسمية هندية تؤكد تضاعف التبادل التجاري بين روسيا والهند نحو ثلاث مرات
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كشفت بيانات ومؤشرات وزارة التجارة والصناعة الهندية، اليوم الاثنين، عن نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند في النصف الأول من عام 2023، نحو 2.9 مرة ليصل إلى 33 مليار دولار أمريكي.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة الهندية أن واردات الهند تضاعفت من السلع الروسية ثلاث مرات لتصل إلى 31.5 مليار دولار، حيث شكل النفط والمنتجات النفطية البند الرئيسي للمشتريات وبزيادة تصل إلى 4.4 مرة في النصف الأول من العام الحالي، إلى نحو 25.2 مليار دولار.
كما قفزت واردات الأسمدة الروسية 1.4 مرة، لتصل إلى 1.3 مليار دولار، والألماس بنسبة 35% لتصل إلى 616 مليون دولار.
وزادت شحنات المنتجات الهندية إلى روسيا بمقدار 1.7 مرة لتصل إلى 1.9 مليار دولار، وفي الأغلب تتضمن الأدوية التي زادت مشترياتها في روسيا بنسبة 4.5% لتصل إلى 184 مليون دولار.
ونتيجة لذلك، العجز التجاري للهند مع روسيا اتسع في النصف الأول من هذا العام بمقدار 3.3 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 29.6 مليار دولار.