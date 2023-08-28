https://sputnikarabic.ae/20230828/تركيا-والأمم-المتحدة-تعملان-على-عقد-مفاوضات-مع-روسيا-بشأن-صفقة-الحبوب-1080474645.html
تركيا والأمم المتحدة تعملان على عقد مفاوضات مع روسيا بشأن "صفقة الحبوب"
تركيا والأمم المتحدة تعملان على عقد مفاوضات مع روسيا بشأن "صفقة الحبوب"
ذكر مصدر مشارك في عملية التفاوض بشأن "اتفاقية الحبوب" أن تركيا والأمم المتحدة يعملان حاليًا على إمكانية عقد مفاوضات مع روسيا في إسطنبول لبحث "صفقة الحبوب"... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T04:25+0000
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أنقرة- سبوتنيك. وكشف المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك" أنهم يعملون حاليا على ترتيب هذا الاجتماع وإعداد مقترحات محددة للنقاش، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة عبر القنوات المعنية وأن العملية لا تتوقف.وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد صرح يوم الجمعة الماضي، بأن بلاده تتفاوض بشكل منتظم مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لاستئناف صفقة الحبوب.وأوضح عن وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي في كييف قائلا: "استئناف العمل بهذه المبادرة يُعد أولوية بالنسبة لتركيا، ورئيسنا (رجب طيب أردوغان) يعمل بشكل منتظم للغاية بشأن هذه القضية مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا"، مشيرا إلى أن "أنقرة تأمل الوصول لنتيجة إيجابية من المفاوضات بشأن استئناف صفقة الحبوب".يذكر أن اتفاق الحبوب أُبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح موسكو بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.وأخطرت موسكو كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بانتهاء "صفقة الحبوب"، بدءا من 18 تموز/ يوليو الماضي، لعدم تنفيذ الجزء الثاني من الصفقة المتعلق بالجانب الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230823/مصدر-تركيا-والأمم-المتحدة-تجهزان-مقترحات-لروسيا-بشأن-صفقة-الحبوب-1080339889.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
تركيا والأمم المتحدة تعملان على عقد مفاوضات مع روسيا بشأن "صفقة الحبوب"
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ذكر مصدر مشارك في عملية التفاوض بشأن "اتفاقية الحبوب" أن تركيا والأمم المتحدة يعملان حاليًا على إمكانية عقد مفاوضات مع روسيا في إسطنبول لبحث "صفقة الحبوب" وتحضير مقترحات محددة لاستئناف الاتفاقية.
أنقرة- سبوتنيك. وكشف المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك" أنهم يعملون حاليا على ترتيب هذا الاجتماع وإعداد مقترحات محددة للنقاش، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة عبر القنوات المعنية وأن العملية لا تتوقف.
وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد صرح يوم الجمعة الماضي، بأن بلاده تتفاوض بشكل منتظم مع روسيا
وأوكرانيا والأمم المتحدة لاستئناف صفقة الحبوب.
وأوضح عن وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي في كييف قائلا: "استئناف العمل بهذه المبادرة يُعد أولوية بالنسبة لتركيا، ورئيسنا (رجب طيب أردوغان) يعمل بشكل منتظم للغاية بشأن هذه القضية مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا"، مشيرا إلى أن "أنقرة تأمل الوصول لنتيجة إيجابية من المفاوضات بشأن استئناف صفقة الحبوب".
يذكر أن اتفاق الحبوب أُبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح موسكو بتصدير الحبوب
الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
وأخطرت موسكو كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بانتهاء "صفقة الحبوب"، بدءا من 18 تموز/ يوليو الماضي، لعدم تنفيذ الجزء الثاني من الصفقة المتعلق بالجانب الروسي.