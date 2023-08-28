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تسرب نفطي في مياه إيران الإقليمية وتحركات عاجلة لاحتوائه
تسرب نفطي في مياه إيران الإقليمية وتحركات عاجلة لاحتوائه
أعلن المدير العام لحماية البيئة في محافظة بوشهر جنوبي إيران، عن اكتشاف تلوث نفطي في منطقة خط أنابيب النفط الممتدة من ميناء غناوة إلى جزيرة خارك الواقعين في... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T06:22+0000
2023-08-28T06:22+0000
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وقال عبد الرحمن مراد زاده، لوكالة "تسنيم"، مساء أمس الأحد، إنه بعد ملاحظة التلوث في الخليج، تم إبلاغ المديرية العامة للموانئ والشؤون البحرية ومحطة النفط في جزيرة خارك لاحتوائه والسيطرة عليه.وبين أن التسرب النفطي على شواطئ كناوة مرتبط بخط نقل النفط من كناوة إلى محطة نفط جزيرة خارك.وقال: "لاحتواء وتجميع البقع النفطية، أرسلت الإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية لمحافظة بوشهر أوعية تنظيف خاصة للمنطقة".وأعلن مدير عام حماية البيئة في ولاية بوشهر، عن إرسال سفينتين لضبط وإزالة التلوث النفطي إلى سواحل كناوة وخارك، وقال: "تم إرسال فرق غوص لمنع تسرب النفط من الأنابيب في قاع البحر".وأضاف مراد زاده: "قامت الإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية لمحافظة بوشهر، بالتعاون مع محطة خارك للنفط، باحتواء الانسكابات النفطية وتجمع البقع النفطية".وسبق أن تعاملت إيران مع حادثة تسرب نفطي مشابهة، في أغسطس/ آب 2020، ووقتها أعلنت طهران تنظيف بقعة نفطية قريبة من حقل في المنطقة الشمالية من الخليج امتدت على مساحة 6 كيلومترات مربعة، بحسب "السومرية نيوز".
https://sputnikarabic.ae/20180108/إيران-ناقلة-نفط-1029023690.html
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الأخبار, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الأخبار, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تسرب نفطي في مياه إيران الإقليمية وتحركات عاجلة لاحتوائه

06:22 GMT 28.08.2023
© AP Photo / Asriran.comانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Asriran.com
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أعلن المدير العام لحماية البيئة في محافظة بوشهر جنوبي إيران، عن اكتشاف تلوث نفطي في منطقة خط أنابيب النفط الممتدة من ميناء غناوة إلى جزيرة خارك الواقعين في المنطقة البحرية الإيرانية في مياه الخليج.
وقال عبد الرحمن مراد زاده، لوكالة "تسنيم"، مساء أمس الأحد، إنه بعد ملاحظة التلوث في الخليج، تم إبلاغ المديرية العامة للموانئ والشؤون البحرية ومحطة النفط في جزيرة خارك لاحتوائه والسيطرة عليه.
وبين أن التسرب النفطي على شواطئ كناوة مرتبط بخط نقل النفط من كناوة إلى محطة نفط جزيرة خارك.
وقال: "لاحتواء وتجميع البقع النفطية، أرسلت الإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية لمحافظة بوشهر أوعية تنظيف خاصة للمنطقة".
النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2018
العثور على جثة أحد أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
8 يناير 2018, 07:44 GMT
وأعلن مدير عام حماية البيئة في ولاية بوشهر، عن إرسال سفينتين لضبط وإزالة التلوث النفطي إلى سواحل كناوة وخارك، وقال: "تم إرسال فرق غوص لمنع تسرب النفط من الأنابيب في قاع البحر".
وأضاف مراد زاده: "قامت الإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية لمحافظة بوشهر، بالتعاون مع محطة خارك للنفط، باحتواء الانسكابات النفطية وتجمع البقع النفطية".
وسبق أن تعاملت إيران مع حادثة تسرب نفطي مشابهة، في أغسطس/ آب 2020، ووقتها أعلنت طهران تنظيف بقعة نفطية قريبة من حقل في المنطقة الشمالية من الخليج امتدت على مساحة 6 كيلومترات مربعة، بحسب "السومرية نيوز".
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