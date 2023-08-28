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https://sputnikarabic.ae/20230828/تصويت-هل-يشعل-ماكرون-شرارة-حرب-أفريقية-بعد-انتهاء-مهلة-48-ساعة-لسفير-فرنسا-في-النيجر-1080492574.html
تصويت.. هل يشعل ماكرون "شرارة حرب" أفريقية بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة لسفير فرنسا في النيجر؟
تصويت.. هل يشعل ماكرون "شرارة حرب" أفريقية بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة لسفير فرنسا في النيجر؟
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن سفير بلاده لدى النيجر سيبقى في منصبه، رغم ضغوط "الانقلابين" العسكريين، الذين أمهلوه 48 ساعة لمغادرة... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T14:35+0000
2023-08-28T14:35+0000
العالم
النيجر
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وأكد ماكرون أن فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب العسكري، وتقديم الدعم لبازوم، مشددا على أنه جرى انتخابه بطريقة ديمقراطية، وكان "شجاعا" برفضه الاستقالة. وأردف: "سياستنا واضحة: نحن لا نعترف بالانقلابيين".برأيك: هل يشعل ماكرون "شرارة حرب" أفريقية بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة لسفير فرنسا في النيجر؟وجاء في بيان لوزارة خارجية النيجر أن "السلطات النيجرية المختصة قررت إنهاء اعتماد السيد (السفير الفرنسي لدى النيجر) سيلفان إيتي، ومطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة".
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العالم, النيجر, استطلاعات الرأي, опросы
العالم, النيجر, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت.. هل يشعل ماكرون "شرارة حرب" أفريقية بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة لسفير فرنسا في النيجر؟

14:35 GMT 28.08.2023
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن سفير بلاده لدى النيجر سيبقى في منصبه، رغم ضغوط "الانقلابين" العسكريين، الذين أمهلوه 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وأكد ماكرون أن فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب العسكري، وتقديم الدعم لبازوم، مشددا على أنه جرى انتخابه بطريقة ديمقراطية، وكان "شجاعا" برفضه الاستقالة. وأردف: "سياستنا واضحة: نحن لا نعترف بالانقلابيين".
برأيك: هل يشعل ماكرون "شرارة حرب" أفريقية بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة لسفير فرنسا في النيجر؟
عدد الأصوات31

وكانت وزارة خارجية النيجر قد طالبت، يوم الجمعة الماضي، إنهاء اعتماد السفير الفرنسي لدى النيجر، ومطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وجاء في بيان لوزارة خارجية النيجر أن "السلطات النيجرية المختصة قررت إنهاء اعتماد السيد (السفير الفرنسي لدى النيجر) سيلفان إيتي، ومطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة".
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