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https://sputnikarabic.ae/20230828/خبير-عسكري-سوري-أمريكا-تعمل-على-زعزعة-استقرار-الوضع-جنوبي-البلاد-لتنفيذ-مخططاتها--1080490104.html
خبير عسكري سوري: أمريكا تعمل على زعزعة استقرار الوضع جنوبي البلاد لتنفيذ مخططاتها
خبير عسكري سوري: أمريكا تعمل على زعزعة استقرار الوضع جنوبي البلاد لتنفيذ مخططاتها
صرح الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، كمال الجفا، أن أمريكا تعمل على زعزعة استقرار الوضع جنوبي سوريا لتنفيذ خططها. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T13:36+0000
2023-08-28T13:36+0000
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وقال الجفا في مقابلة مع "سبوتنيك": "هذا الحراك مرتبط بشكل مباشر بما تقوم به واشنطن من مخططات ضد سوريا والانكفاء عن الصدام المباشر والعمل ضمن السياسة الأمريكية بالقتال عبر الأدوات".وأشار إلى أن "تمدد هذا الملف مترافق مع ضخ إعلامي كبير جداً سينعكس على الجبهة الداخلية في سوريا ويؤدي إلى عملية إحباط ما يرسم لسوريا".وبحسب الخبير، فإننا نتحدث الآن عن "خطط وإجراءات مكثفة لأمريكا لإغلاق حدود سوريا مع الأردن والعراق".وأضاف الجافا أن أمريكا "تحاول قطع حدود سوريا مع محافظة الأنبار العراقية وتكثيف أنشطة الجماعات المسلحة في جنوب البلاد بالقرب من الحدود مع الأردن".ومنذ حوالي أسبوع خرجت مظاهرات في مدينة السويداء احتجاجا على الوضع المعيشي المتردي إلا أن المظاهرات انحرفت عن مسارها، باتجاه قطع طرق، وإغلاق للمحال التجارية وعدد من مقار الدوائر الحكومية والرسمية أبرزها فرع حزب البعث الحاكم.ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق شمالي وشمال شرقي سوريا، في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.
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أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير عسكري سوري: أمريكا تعمل على زعزعة استقرار الوضع جنوبي البلاد لتنفيذ مخططاتها

13:36 GMT 28.08.2023
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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صرح الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، كمال الجفا، أن أمريكا تعمل على زعزعة استقرار الوضع جنوبي سوريا لتنفيذ خططها.
وقال الجفا في مقابلة مع "سبوتنيك": "هذا الحراك مرتبط بشكل مباشر بما تقوم به واشنطن من مخططات ضد سوريا والانكفاء عن الصدام المباشر والعمل ضمن السياسة الأمريكية بالقتال عبر الأدوات".

وأضاف الجافا أن "الموضوع خطير للغاية، وفي حال تطور الحراك قد يكون هناك تدخل أمريكي، وخطة السويداء فرصة مناسبة وتاريخية يمكن لأمريكا أن تتطلع إليها لتحقيق مخططاتها".

وأشار إلى أن "تمدد هذا الملف مترافق مع ضخ إعلامي كبير جداً سينعكس على الجبهة الداخلية في سوريا ويؤدي إلى عملية إحباط ما يرسم لسوريا".
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وبحسب الخبير، فإننا نتحدث الآن عن "خطط وإجراءات مكثفة لأمريكا لإغلاق حدود سوريا مع الأردن والعراق".

وأكد أنه في الوقت الحالي "لم يتم حشد عدد كاف من المجموعات المسلحة القادرة على القيام بعمليات عسكرية ضد سوريا وحلفائها على هذه الحدود".

وأضاف الجافا أن أمريكا "تحاول قطع حدود سوريا مع محافظة الأنبار العراقية وتكثيف أنشطة الجماعات المسلحة في جنوب البلاد بالقرب من الحدود مع الأردن".
ومنذ حوالي أسبوع خرجت مظاهرات في مدينة السويداء احتجاجا على الوضع المعيشي المتردي إلا أن المظاهرات انحرفت عن مسارها، باتجاه قطع طرق، وإغلاق للمحال التجارية وعدد من مقار الدوائر الحكومية والرسمية أبرزها فرع حزب البعث الحاكم.
ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق شمالي وشمال شرقي سوريا، في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.
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