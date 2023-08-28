https://sputnikarabic.ae/20230828/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-سوريا-لم-تكن-في-حرب-أهلية-ونقدر-جهود-روسيا-وإيران-1080492147.html

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": سوريا لم تكن في حرب أهلية ونقدر جهود روسيا وإيران

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": سوريا لم تكن في حرب أهلية ونقدر جهود روسيا وإيران

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T14:30+0000

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2023-08-28T14:30+0000

راديو

بلا قيود

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خبير عسكري لـ "سبوتنيك": سوريا لم تكن بحرب أهلية بل كان احتلالا ونقدّر جهود روسيا وإيران لدعم بلادنا خبير عسكري لـ "سبوتنيك": سوريا لم تكن بحرب أهلية بل كان احتلالا ونقدّر جهود روسيا وإيران لدعم بلادنا

الاستنفار الأمني والعسكري لقوات "قسد" في أحياء مدينة الحسكة الواقعة تحت سيطرتها مع إغلاق مداخل المدينة جميعها بعد نشر مدرعات. بهذا الصدد، يقول الخبير العسكري، سيادة العميد تركي الحسن أبو خلدون لبرنامجنا:خبير كوري شمالي يعتبر تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا سيعرض أوروبا لخطر حرب نووية. ويقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي في حديث لبرنامجنا:"قوات الدعم السريع" تطرح رؤيتها لحل الأزمة في السودان. ويقول رئيس منظمة شباب دارفور أحمد عبدالله إسماعيل، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:مصر تعلن استئناف مفاوضات سد النهضة في القاهرة بحضور إثيوبيا والسودان. حول هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون المصرية، الدكتور أحمد مصطفى لبرنامج "بلا قيود":زيارة لنواب من أعضاء الكونغرس الأمريكي منذ عقد من الزمن للأراضي السورية وتحديدا إلى شمال حلب. حول أهداف هذه الزيارة، يقول الكاتب والخبير بالشأن السوري، الدكتور عمار مُرهج لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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