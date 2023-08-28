https://sputnikarabic.ae/20230828/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-سوريا-لم-تكن-في-حرب-أهلية-ونقدر-جهود-روسيا-وإيران-1080492147.html
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": سوريا لم تكن في حرب أهلية ونقدر جهود روسيا وإيران
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": سوريا لم تكن في حرب أهلية ونقدر جهود روسيا وإيران
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T14:30+0000
2023-08-28T14:30+0000
2023-08-28T14:30+0000
راديو
بلا قيود
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خبير عسكري لـ "سبوتنيك": سوريا لم تكن بحرب أهلية بل كان احتلالا ونقدّر جهود روسيا وإيران لدعم بلادنا
خبير عسكري لـ "سبوتنيك": سوريا لم تكن بحرب أهلية بل كان احتلالا ونقدّر جهود روسيا وإيران لدعم بلادنا
الاستنفار الأمني والعسكري لقوات "قسد" في أحياء مدينة الحسكة الواقعة تحت سيطرتها مع إغلاق مداخل المدينة جميعها بعد نشر مدرعات. بهذا الصدد، يقول الخبير العسكري، سيادة العميد تركي الحسن أبو خلدون لبرنامجنا:خبير كوري شمالي يعتبر تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا سيعرض أوروبا لخطر حرب نووية. ويقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي في حديث لبرنامجنا:"قوات الدعم السريع" تطرح رؤيتها لحل الأزمة في السودان. ويقول رئيس منظمة شباب دارفور أحمد عبدالله إسماعيل، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:مصر تعلن استئناف مفاوضات سد النهضة في القاهرة بحضور إثيوبيا والسودان. حول هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون المصرية، الدكتور أحمد مصطفى لبرنامج "بلا قيود":زيارة لنواب من أعضاء الكونغرس الأمريكي منذ عقد من الزمن للأراضي السورية وتحديدا إلى شمال حلب. حول أهداف هذه الزيارة، يقول الكاتب والخبير بالشأن السوري، الدكتور عمار مُرهج لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": سوريا لم تكن في حرب أهلية ونقدر جهود روسيا وإيران
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الاستنفار الأمني والعسكري لقوات "قسد" في أحياء مدينة الحسكة الواقعة تحت سيطرتها مع إغلاق مداخل المدينة جميعها بعد نشر مدرعات. بهذا الصدد، يقول الخبير العسكري، سيادة العميد تركي الحسن أبو خلدون لبرنامجنا:
"إنّ سوريا لم تكن بالأساس في حرب أهلية، بل كان احتلالا وبالتالي ما جرى في دير الزور هو استمرار للاحتلال الأمريكي الذي يفرض نفسه على المنطقة، ونثمّن جهود روسيا وإيران وهما يقفان إلى جانب بلادنا، والشعب السوري يقدر ذلك في وقت احتجنا مساعدتهما".
خبير كوري شمالي يعتبر تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا سيعرض أوروبا لخطر حرب نووية. ويقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي في حديث لبرنامجنا:
"حتى ولو استلمت أوكرانيا مقاتلات "إف-16"، فإنها لن تغير المعادلة في أرض الميدان، لكن عمليا لا يمكن لأوكرانيا أن تستخدم هذه المقاتلات الحربية حاليا، لعدم وجود بنية لوجستية لخدمتها، بالإضافة إلى أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيتطلب وقتا كبيرا، ولو تم استخدام مطارات الدول المجاورة، سيعني تدخلا عسكريا مباشرا من الناتو، ما يهدد بحدوث حرب نووية في أوروبا".
"قوات الدعم السريع" تطرح رؤيتها لحل الأزمة في السودان. ويقول رئيس منظمة شباب دارفور أحمد عبدالله إسماعيل، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"هذه الرؤية ليس لها أي جدوى فعلية، وليس لها أي قبول من قبل مكونات الشعب السوداني، ومن قبل الأطراف المتنازعة الأخرى، والهدف منها إعلامي دعائي تريد تبييض وجه قوات الدعم السريع".
مصر تعلن استئناف مفاوضات سد النهضة في القاهرة بحضور إثيوبيا والسودان. حول هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون المصرية، الدكتور أحمد مصطفى لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ قبول الدولتين مصر وإثيوبيا في "بريكس +"، وسيكون لهذا تأثير قوي وكبير على حل الأزمة، لأنّ الدول الأعضاء الأخرى لها مشاريع عملاقة تنموية في القارة الأفريقية، وستكون هناك شراكات أكبر وفرصة للدخول وإدماج كل من مصر وإثيوبيا في هذه المشروعات".
زيارة لنواب من أعضاء الكونغرس الأمريكي منذ عقد من الزمن للأراضي السورية وتحديدا إلى شمال حلب. حول أهداف هذه الزيارة، يقول الكاتب والخبير بالشأن السوري، الدكتور عمار مُرهج لـ "بلا قيود":
"إنّ هناك ازدواجية في المعايير والكيل بمكيالين في الأزمة السورية، وما تفعله أمريكا مخالف تماما لشعاراتها، وويلات ومعاناة الشعب السوري الذي ينتظر أي بارقة أمل لمقدمة تغيّرات في الأجواء السياسية العالمية التي لن تأتي من الولايات المتّحدة بشكل مباشر".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...