https://sputnikarabic.ae/20230828/دولة-عربية-بين-أول-3-دول-تتصدر-شركاتها-الناشئة-على-التمويل-في-القارة-الأفريقية-1080487762.html

دولة عربية بين أول 3 دول تتصدر شركاتها الناشئة على التمويل في القارة الأفريقية

دولة عربية بين أول 3 دول تتصدر شركاتها الناشئة على التمويل في القارة الأفريقية

أفاد تقرير غربي بأن الشركات الكينية الناشئة تهيمن على التمويل الأفريقي، حيث تم جمع 520 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، ثم تأتي بعدها دولة عربية. 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T12:47+0000

2023-08-28T12:47+0000

2023-08-28T12:47+0000

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وفقا للبيانات التي نشرها "بريتر بريدجز"، تلقت الشركات الناشئة في كينيا تمويلا للأسهم من المستثمرين أكثر مما كانت عليه في الماضي، في النصف الأول من عام 2023، حيث بلغت 520 مليون دولار.وتأتي نيجيريا بالمرتبة الخامسة بمبلغ 280 مليون دولار من حيث حجم الاستثمار، وأبرمت كينيا أكثر من 80 صفقة حتى الآن، تليها جنوب أفريقيا 60 وغانا 35، ومصر 15.ويشير التقرير إلى أن الأشهر الستة الأولى من عام 2023 كانت صعبة على الدول الأفريفية التي تتطلع إلى جمع الأموال، وانخفض تمويل الشركات الناشئة في القارة إلى 1 مليار دولار، في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2022، و1.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022.وأضاف التقرير أن المستثمرين حولوا انتباههم من الشركات الناشئة في مرحلة النمو إلى الشركات الناشئة في مرحلة التطوير والبدء.

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