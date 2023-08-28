https://sputnikarabic.ae/20230828/دولة-عربية-بين-أول-3-دول-تتصدر-شركاتها-الناشئة-على-التمويل-في-القارة-الأفريقية-1080487762.html
دولة عربية بين أول 3 دول تتصدر شركاتها الناشئة على التمويل في القارة الأفريقية
دولة عربية بين أول 3 دول تتصدر شركاتها الناشئة على التمويل في القارة الأفريقية
أفاد تقرير غربي بأن الشركات الكينية الناشئة تهيمن على التمويل الأفريقي، حيث تم جمع 520 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، ثم تأتي بعدها دولة عربية. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T12:47+0000
2023-08-28T12:47+0000
2023-08-28T12:47+0000
أفريقيا
العالم
العالم العربي
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102815/09/1028150961_0:8:740:424_1920x0_80_0_0_72e6aa8111a90b6736e9a38227f47612.jpg
وفقا للبيانات التي نشرها "بريتر بريدجز"، تلقت الشركات الناشئة في كينيا تمويلا للأسهم من المستثمرين أكثر مما كانت عليه في الماضي، في النصف الأول من عام 2023، حيث بلغت 520 مليون دولار.وتأتي نيجيريا بالمرتبة الخامسة بمبلغ 280 مليون دولار من حيث حجم الاستثمار، وأبرمت كينيا أكثر من 80 صفقة حتى الآن، تليها جنوب أفريقيا 60 وغانا 35، ومصر 15.ويشير التقرير إلى أن الأشهر الستة الأولى من عام 2023 كانت صعبة على الدول الأفريفية التي تتطلع إلى جمع الأموال، وانخفض تمويل الشركات الناشئة في القارة إلى 1 مليار دولار، في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2022، و1.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022.وأضاف التقرير أن المستثمرين حولوا انتباههم من الشركات الناشئة في مرحلة النمو إلى الشركات الناشئة في مرحلة التطوير والبدء.
https://sputnikarabic.ae/20230827/أفريقيا-الوسطى-تطلب-مساعدة-روسيا-في-توفير-الأمن-خلال-فترة-الاستفتاء-على-الدستور-1080450614.html
أفريقيا
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102815/09/1028150961_83:0:658:431_1920x0_80_0_0_996d25d2b7c2aaf64be18439bc86c4f7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أفريقيا, العالم, العالم العربي, مصر
أفريقيا, العالم, العالم العربي, مصر
دولة عربية بين أول 3 دول تتصدر شركاتها الناشئة على التمويل في القارة الأفريقية
تابعنا عبر
أفاد تقرير غربي بأن الشركات الكينية الناشئة تهيمن على التمويل الأفريقي، حيث تم جمع 520 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، ثم تأتي بعدها دولة عربية.
وفقا للبيانات التي نشرها "بريتر بريدجز"، تلقت الشركات الناشئة في كينيا تمويلا للأسهم من المستثمرين أكثر مما كانت عليه في الماضي، في النصف الأول من عام 2023، حيث بلغت 520 مليون دولار.
وبحسب التقرير، "تأتي مصر (ثانيا) بمبلغ 510 ملايين دولار، وجنوب أفريقيا (ثالثا) بملغ 400 مليون دولار، ورواندا (رابعا) بمبلغ 330 مليون دولار.
وتأتي نيجيريا بالمرتبة الخامسة بمبلغ 280 مليون دولار من حيث حجم الاستثمار، وأبرمت كينيا أكثر من 80 صفقة حتى الآن، تليها جنوب أفريقيا 60 وغانا 35، ومصر 15.
ويشير التقرير إلى أن الأشهر الستة الأولى من عام 2023 كانت صعبة على الدول الأفريفية التي تتطلع إلى جمع الأموال، وانخفض تمويل الشركات الناشئة في القارة إلى 1 مليار دولار، في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2022، و1.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022.
وأضاف التقرير أن المستثمرين حولوا انتباههم من الشركات الناشئة في مرحلة النمو إلى الشركات الناشئة في مرحلة التطوير والبدء.