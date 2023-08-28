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https://sputnikarabic.ae/20230828/دول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-تدعو-السعودية-وإيران-والصين-كمراقبين-في-مناورات-أخوة-القتال--2023-1080483893.html
دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي تدعو السعودية وإيران والصين كمراقبين في مناورات "أخوة القتال -2023"
دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي تدعو السعودية وإيران والصين كمراقبين في مناورات "أخوة القتال -2023"
أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة لـ"منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، الفريق أول أناتولي سيدوروف، اليوم الاثنين، أنه تمت دعوة ممثلي المملكة العربية السعودية وإيران... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T10:33+0000
2023-08-28T10:33+0000
روسيا
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وقال سيدوروف، خلال مؤتمره الصحفي: "تمت دعوة ممثلي الدول غير الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، المملكة العربية السعودية وإيران والصين ومنغوليا، كمراقبين إلى المناورات التي ستجري في جمهورية بيلاروسيا".وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع البيلاروسية أن مناورات "الأخوة القتالية-2023" العملياتية الاستراتيجية المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستعقد على أراضي البلاد في الفترة من 1-6 أيلول/ سبتمبر المقبل.وحاليا، تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي يعود تاريخ تأسيسها للعام 1992، كلا من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
https://sputnikarabic.ae/20230620/وزراء-خارجية-دول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-يعتمدون-بيانا-حول-منع-سباق-التسلح-في-الفضاء-1078308345.html
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روسيا

دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي تدعو السعودية وإيران والصين كمراقبين في مناورات "أخوة القتال -2023"

10:33 GMT 28.08.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورأحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
أحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة لـ"منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، الفريق أول أناتولي سيدوروف، اليوم الاثنين، أنه تمت دعوة ممثلي المملكة العربية السعودية وإيران والصين ومنغوليا، كمراقبين في مناورات المنظمة التي ستجري على أراضي بيلاروسيا.
وقال سيدوروف، خلال مؤتمره الصحفي: "تمت دعوة ممثلي الدول غير الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، المملكة العربية السعودية وإيران والصين ومنغوليا، كمراقبين إلى المناورات التي ستجري في جمهورية بيلاروسيا".
منظمة معاهدة الأمن الجماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي يعتمدون بيانا حول منع سباق التسلح في الفضاء
20 يونيو, 13:29 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع البيلاروسية أن مناورات "الأخوة القتالية-2023" العملياتية الاستراتيجية المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستعقد على أراضي البلاد في الفترة من 1-6 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وحاليا، تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي يعود تاريخ تأسيسها للعام 1992، كلا من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
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