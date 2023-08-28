https://sputnikarabic.ae/20230828/رئيسي-المرحلة-الـ-11-من-حقل-باريس-للغاز-تمت-بأيدي-خبراء-إيرانيين-1080482812.html

رئيسي: المرحلة الـ 11 من حقل "باريس" للغاز تمت بأيدي خبراء إيرانيين

رئيسي: المرحلة الـ 11 من حقل "باريس" للغاز تمت بأيدي خبراء إيرانيين

كشف الرئيس الإيراني إبراهیم رئيسي، اليوم الاثنين، أن إنشاء المرحلة الـ 11 من حقل "باريس" الجنوبي للغاز تمت بأيدي خبراء إيرانيين، معتبرا أن ذلك مؤشرا على اعتماد... 28.08.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في كلمة لرئيسي من مدينة عسلوية في محافظة بوشهر جنوبي البلاد، خلال مراسم تدشين المرحلة الـ 11 من الحقل، الذي يتوقع أن ينتج 56 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ومليون طن من غاز الإيثان، ومليون طن من الغاز المسال سنويا، وفق ما نقلت وكالة "إرنا".وقال رئيسي: "تم توقيع العقد مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ المرحلة الحادية عشرة من حقل باريس الجنوبي، لكن هذه الشركة لم تف بالعقد وتخلت عنه".وتابع: "بعد فرض الحظر أرادوا إذلال الإيرانيين، لکن بفضل العمل الجاد والإرادة التي أبداها الشباب والمتخصصون الإيرانيون، تم تشغيل هذه المرحلة بكل فخر من قبل خبرائنا".واعتبر رئيسي أن نقل منصة من نقطة في البحر إلى أخرى، أمر غير مسبوق في تاريخ إيران وقد تم ذلك بطريقة معقدة على يد خبراء إيرانيين.وقال في هذا الصدد: "عظمة هذا المشروع هو نقل المنصة من نقطة في البحر إلى أخرى، وهو ما لم يحدث في تاريخ العالم وهو ذو قيمة كبيرة، وفي الحقيقة إنجاز عمل فني ومعقد للغاية لاستيفاء حق البلاد في الحقول المشتركة، ومن ناحية أخرى، في ظل الظروف العادية، كان من المفترض أن يتم افتتاح المرحلة الحادية عشرة في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، ولكن تم توفير التكاليف كثيرا".وأكد الرئيس الإيراني أن إنتاج بلاده من الغاز سيتضاعف من 7 ملايين متر مكعب في هذه المرحلة إلى أكثر من 50 مليون متر مكعب، مضيفا: "تم ذلك على يد خبراء إيرانيين، ولا يوجد مكان في وزارة النفط للاستشاريين الأجانب، وتم توفير 4 سنوات من الوقت لإنجاز المشروع (...) إيران اليوم كدولة قوية يمكنها نقل وتصدير هذه التكنولوجيا والمعرفة إلى دول أخرى، وهو فخر لخبرائنا".

https://sputnikarabic.ae/20230828/مسؤول-إيراني-ليس-لدينا-مطامع-في-الكويت-وقضية-حقل-الدرة-يمكن-حلها-سلميا-1080476702.html

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