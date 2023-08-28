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https://sputnikarabic.ae/20230828/رسالة-اعتذار-لصوص-يعربون-عن-أسفهم-وتضامنهم-مع-ضحيتهم-1080487123.html
"رسالة اعتذار"... لصوص يعربون عن أسفهم وتضامنهم مع ضحيتهم
"رسالة اعتذار"... لصوص يعربون عن أسفهم وتضامنهم مع ضحيتهم
ذكرت صحيفة إيطالية أن اللصوص في مقاطعة بوردينوني في شمال إيطاليا، تركوا ملاحظة لأصحاب الشقة مع الاعتذار وكلمات التضامن. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T12:10+0000
2023-08-28T12:10+0000
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وكتب اللصوص في الرسالة، بعد أن لم يعثروا على أي شيء ذي قيمة في المنزل، حيث أخذوا آلة صنع القهوة وجهازتحضير "إيروغريل": "أنا آسف، لكن ليس لدينا مال وعلينا أن نأكل، ولكن على ما يبدو أنه ليس لديك أي شيء على الإطلاق".وأشارت صحيفة "إيل غازيتينو" المحلية أن التحقيق لا يستبعد بأن تكون الأخطاء النحوية الموجودة في الرسالة، المكتوبة يدويا وفي ورقة كبيرة، قد تم إجراؤها خصيصا لإرباك المحققين والمختصين وجعلهم يعتقدون أن السرقة ارتكبها أجانب، ويستمر البحث عن اللصوص، لكنهم لم يتركوا أي دليل.ويعتبر شهر أغسطس/ آب، تقليديا ذروة سرقة الشقق في إيطاليا، إذ يستفيد لصوص الشقق من العطلة الصيفية، ويقومون بمراقبة الشقق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وغالبا ما يستخدم اللصوص تقنيات ووسائل متطورة، على سبيل المثال، يتم إذابة الأقفال بحمض النيتريك.و في أوائل أغسطس الجاري، حاول مجهولون سرقة شقة في روما، لوزير الخارجية الإيطالي، نائب رئيس الوزراء أنطونيو تاغاني، إذ تمكن اللصوص من تسلق عشرات الأمتار بحُرية على طول واجهة المبنى والوصول إلى شقة الوزير، ولكنهم فرّوا بسبب نظام الإنذار.
https://sputnikarabic.ae/20230828/تقرير-إيطاليا-وعدت-الدبيبة-بتشغيل-خط-روما-طرابلس-مقابل-لقاء-كوهين-والمنقوش-1080486098.html
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منوعات
منوعات

"رسالة اعتذار"... لصوص يعربون عن أسفهم وتضامنهم مع ضحيتهم

12:10 GMT 28.08.2023
© Photo / TheDigitalWay لص
لص - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Photo / TheDigitalWay
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ذكرت صحيفة إيطالية أن اللصوص في مقاطعة بوردينوني في شمال إيطاليا، تركوا ملاحظة لأصحاب الشقة مع الاعتذار وكلمات التضامن.
وكتب اللصوص في الرسالة، بعد أن لم يعثروا على أي شيء ذي قيمة في المنزل، حيث أخذوا آلة صنع القهوة وجهازتحضير "إيروغريل": "أنا آسف، لكن ليس لدينا مال وعلينا أن نأكل، ولكن على ما يبدو أنه ليس لديك أي شيء على الإطلاق".
وأشارت صحيفة "إيل غازيتينو" المحلية أن التحقيق لا يستبعد بأن تكون الأخطاء النحوية الموجودة في الرسالة، المكتوبة يدويا وفي ورقة كبيرة، قد تم إجراؤها خصيصا لإرباك المحققين والمختصين وجعلهم يعتقدون أن السرقة ارتكبها أجانب، ويستمر البحث عن اللصوص، لكنهم لم يتركوا أي دليل.
ويعتبر شهر أغسطس/ آب، تقليديا ذروة سرقة الشقق في إيطاليا، إذ يستفيد لصوص الشقق من العطلة الصيفية، ويقومون بمراقبة الشقق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وغالبا ما يستخدم اللصوص تقنيات ووسائل متطورة، على سبيل المثال، يتم إذابة الأقفال بحمض النيتريك.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
تقرير: إيطاليا وعدت الدبيبة بتشغيل خط "روما-طرابلس" مقابل لقاء كوهين والمنقوش
11:46 GMT
و في أوائل أغسطس الجاري، حاول مجهولون سرقة شقة في روما، لوزير الخارجية الإيطالي، نائب رئيس الوزراء أنطونيو تاغاني، إذ تمكن اللصوص من تسلق عشرات الأمتار بحُرية على طول واجهة المبنى والوصول إلى شقة الوزير، ولكنهم فرّوا بسبب نظام الإنذار.
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