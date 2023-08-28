https://sputnikarabic.ae/20230828/رصد-توهجات-غريبة-في-الشمس-لم-تشاهد-من-قبل-صور-وفيديو-1080479238.html

رصد توهجات غريبة في الشمس لم تشاهد من قبل... صور وفيديو

رصد توهجات غريبة في الشمس لم تشاهد من قبل... صور وفيديو

اكتشفت المركبة الفضائية "سولار أوربيتر" في أثناء رحلتها عبر الفضاء "الثقب الإكليلي" في الغلاف الجوي الخارجي للشمس قرب قطبها الجنوبي، حيث تنخفض درجات الحرارة. 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T08:59+0000

2023-08-28T08:59+0000

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ورصدت أجهزة المركبة القوية العاملة بالأشعة فوق البنفسجية شيئًا لم يره أحد من قبل، وهو توهجات صغيرة جدًا من البلازما تندلع في كل مكان، إذ يبلغ طول كل منها بضع مئات من الكيلومترات، وتختفي بعد 20 إلى 100 ثانية.وقال لاكشمي براديب تشيتا، عالم الفيزياء الشمسية، إن كل واحدة منها تنتج من الطاقة ما يستهلكه من 3000 إلى 4000 أسرة أمريكية في العام، وهذا لا شيء بالمقارنة مع التوهجات الشمسية التي اعتاد عليها العلماء، إذ يُطلق على أكبر نوع من الانفجارات الشمسية اسم التوهج من الفئة "X"، والذي ينبعث منه طاقة تعادل مليار قنبلة هيدروجينية.ونظرًا لأن هذه التوهجات الصغيرة كانت موجودة في جميع أنحاء الثقب الإكليلي، قد تكون "بيكو فلر" هي مصدر الرياح الشمسية التي تهب على الأرض والتي يمكن أن تكشف أحد أكبر أسرار الشمس، وهو كيف تنتج تيارًا قويًا من الجسيمات المشحونة كهربائيًا والمجالات المغناطيسية القوية، والتي تضرب الأرض باستمرار، ويمكن أن تؤدي إلى حجب إشارات الراديو على الأرض، وتعطيل شبكات الطاقة، وحتى دفع الأقمار الصناعية خارج المدار، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وقال تشيتا، الذي قاد دراسة "سولار أوربيتر" من معهد "ماكس بلانك" لأبحاث النظام الشمسي، إن "توهجات "بيكو فلر" التي لاحظناها هي أصغر وأضعف نوع من التوهجات في الهالة الشمسية والتي لم يتم ملاحظتها من قبل".

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