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https://sputnikarabic.ae/20230828/زيلينسكي-يطالب-بضمانات-أمنية-أمريكية-كالتي-منحت-لإسرائيل--1080493209.html
زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية أمريكية كالتي منحت لإسرائيل
زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية أمريكية كالتي منحت لإسرائيل
صرّح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أنه يأمل في أن تقدم واشنطن لكييف ضمانات أمنية على غرار "النموذج الإسرائيلي". 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T14:58+0000
2023-08-28T14:58+0000
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وقال في مقابلة: "من المحتمل أن يكون لدينا نموذج مماثل مع أمريكا، على غرار النموذج الإسرائيلي، حيث توجد الأسلحة والتكنولوجيا والتدريب والتمويل وما شابه ذلك".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وفي أوائل أبريل/نيسان، أعلن رئيس البيت الأبيض الحالي جو بايدن رسميا، ترشحه لولاية ثانية، وأطلق موقعا إلكترونيا للحملة الانتخابية، ويعتبر منافسه الرئيسي في السباق الرئاسي بشكل غير رسمي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20230828/إعلام-أمريكا-تدرس-إمكانية-تزويد-أوكرانيا-برؤوس-حربية-عنقودية-لأنظمة-الصواريخ-1080483063.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, اسرائيل
العالم, أخبار أوكرانيا, اسرائيل

زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية أمريكية كالتي منحت لإسرائيل

14:58 GMT 28.08.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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صرّح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أنه يأمل في أن تقدم واشنطن لكييف ضمانات أمنية على غرار "النموذج الإسرائيلي".
وقال في مقابلة: "من المحتمل أن يكون لدينا نموذج مماثل مع أمريكا، على غرار النموذج الإسرائيلي، حيث توجد الأسلحة والتكنولوجيا والتدريب والتمويل وما شابه ذلك".

وأكد زيلينسكي أن مثل هذا النموذج سيعمل بغض النظر عما إذا كان الرئيس الحالي للبيت الأبيض، جو بايدن، سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن القرار بشأن هذه القضايا يتخذه الكونغرس.

القنبلة العنقودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: أمريكا تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا برؤوس حربية عنقودية لأنظمة الصواريخ
10:17 GMT
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وفي أوائل أبريل/نيسان، أعلن رئيس البيت الأبيض الحالي جو بايدن رسميا، ترشحه لولاية ثانية، وأطلق موقعا إلكترونيا للحملة الانتخابية، ويعتبر منافسه الرئيسي في السباق الرئاسي بشكل غير رسمي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
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