https://sputnikarabic.ae/20230828/زيلينسكي-يطالب-بضمانات-أمنية-أمريكية-كالتي-منحت-لإسرائيل--1080493209.html
زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية أمريكية كالتي منحت لإسرائيل
زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية أمريكية كالتي منحت لإسرائيل
صرّح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أنه يأمل في أن تقدم واشنطن لكييف ضمانات أمنية على غرار "النموذج الإسرائيلي". 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T14:58+0000
2023-08-28T14:58+0000
2023-08-28T14:58+0000
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وقال في مقابلة: "من المحتمل أن يكون لدينا نموذج مماثل مع أمريكا، على غرار النموذج الإسرائيلي، حيث توجد الأسلحة والتكنولوجيا والتدريب والتمويل وما شابه ذلك".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وفي أوائل أبريل/نيسان، أعلن رئيس البيت الأبيض الحالي جو بايدن رسميا، ترشحه لولاية ثانية، وأطلق موقعا إلكترونيا للحملة الانتخابية، ويعتبر منافسه الرئيسي في السباق الرئاسي بشكل غير رسمي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20230828/إعلام-أمريكا-تدرس-إمكانية-تزويد-أوكرانيا-برؤوس-حربية-عنقودية-لأنظمة-الصواريخ-1080483063.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, اسرائيل
العالم, أخبار أوكرانيا, اسرائيل
زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية أمريكية كالتي منحت لإسرائيل
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صرّح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أنه يأمل في أن تقدم واشنطن لكييف ضمانات أمنية على غرار "النموذج الإسرائيلي".
وقال في مقابلة: "من المحتمل أن يكون لدينا نموذج مماثل مع أمريكا، على غرار النموذج الإسرائيلي، حيث توجد الأسلحة والتكنولوجيا والتدريب والتمويل وما شابه ذلك".
وأكد زيلينسكي أن مثل هذا النموذج سيعمل بغض النظر عما إذا كان الرئيس الحالي للبيت الأبيض، جو بايدن، سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن القرار بشأن هذه القضايا يتخذه الكونغرس.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وفي أوائل أبريل/نيسان، أعلن رئيس البيت الأبيض الحالي جو بايدن رسميا، ترشحه لولاية ثانية، وأطلق موقعا إلكترونيا للحملة الانتخابية، ويعتبر منافسه الرئيسي في السباق الرئاسي بشكل غير رسمي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.