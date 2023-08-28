https://sputnikarabic.ae/20230828/سماع-دوي-انفجارات-في-مدينة-كريفوي-روغ-الأوكرانية-1080474516.html
سماع دوي انفجارات في مدينة كريفوي روغ الأوكرانية
سماع دوي انفجارات في مدينة كريفوي روغ الأوكرانية
أفادت تقارير لقناة "تي إس إن" الأوكرانية، بسماع دوي انفجارات في مدينة كريفوي روغ في مقاطعة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T03:54+0000
2023-08-28T03:54+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأعلنت القناة أنباء سماع دوي الانفجارات عبر حسابها على منصة "تلغرام"، وذلك بعد فترة وجيزة من الإعلان عن حالة تأهب جوي وتفعيل صفارات الإنذار في مختلف أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة دنيبروبتروفسك.في سياق متصل، أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الإثنين، عن حالة تأهب جوي وتفعيل صفارات الإنذار في عدة مقاطعات في أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة خاركوف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وكيروفوغراد، بالإضافة إلى أوديسا.وأفادت البيانات المتاحة من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بأن صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا بدأت في الساعة 03:54 (بتوقيت موسكو)، وفي مقاطعة كيروفوغراد في الساعة 03:57، وبدأت في المقاطعات الأخرى المذكورة اعتبارًا من الساعة 04:01.يشار إلى أن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية كان قد أعلن، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 68 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أطلقت إجمالي 245 مقذوفا من عيارات مختلفة .وأورد بيان المكتب على قناته في "تليغرام": أن مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف، حيث جرح خلال اليوم الماضي ستة أشخاص مدنيين نتيجة القصف من بينهم أربعة أطفال في منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي في دونيتسك ومدينة غورلوفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230827/إعلام-البنتاغون-يحث-أوكرانيا-على-تقليل-الاعتماد-على-المسيرات-في-عمليات-الاستطلاع-1080470152.html
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أخبار أوكرانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار أوكرانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
سماع دوي انفجارات في مدينة كريفوي روغ الأوكرانية
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أفادت تقارير لقناة "تي إس إن" الأوكرانية، بسماع دوي انفجارات في مدينة كريفوي روغ في مقاطعة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وأعلنت القناة أنباء سماع دوي الانفجارات عبر حسابها على منصة "تلغرام"، وذلك بعد فترة وجيزة من الإعلان عن حالة تأهب جوي وتفعيل صفارات الإنذار في مختلف أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة دنيبروبتروفسك.
في سياق متصل، أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الإثنين، عن حالة تأهب جوي وتفعيل صفارات الإنذار
في عدة مقاطعات في أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة خاركوف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وكيروفوغراد، بالإضافة إلى أوديسا.
وأفادت البيانات المتاحة من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بأن صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا بدأت في الساعة 03:54 (بتوقيت موسكو)، وفي مقاطعة كيروفوغراد في الساعة 03:57، وبدأت في المقاطعات الأخرى المذكورة اعتبارًا من الساعة 04:01.
يشار إلى أن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية كان قد أعلن، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 68 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أطلقت إجمالي 245 مقذوفا من عيارات مختلفة .
وأورد بيان المكتب على قناته في "تليغرام": أن مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف، حيث جرح خلال اليوم الماضي ستة أشخاص مدنيين نتيجة القصف من بينهم أربعة أطفال في منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي في دونيتسك
ومدينة غورلوفكا.