https://sputnikarabic.ae/20230828/سموتريتش-ضد-أمريكا-لا-يجب-أن-يحدثونا-عن-حقوق-الإنسان-بعد-ما-فعلوه-في-أفغانستان-والعراق-1080484507.html

سموتريتش ضد أمريكا: لا يجب أن يحدثونا عن حقوق الإنسان بعد ما فعلوه في أفغانستان والعراق

سموتريتش ضد أمريكا: لا يجب أن يحدثونا عن حقوق الإنسان بعد ما فعلوه في أفغانستان والعراق

هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الولايات المتحدة الأمريكية، داعيا إياها إلى عدم وعظ بلاده عن حقوق الإنسان بعد ما فعلته في أفغانستان والعراق. 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T10:52+0000

2023-08-28T10:52+0000

2023-08-28T10:52+0000

الأخبار

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/04/1074317036_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_50df80dc1a07afdec81f329bc15fa885.jpg

جاء ذلك في مقابلة أجرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال" معه، اليوم الاثنين، على خلفية تزايد الانتقادات الأمريكية للحكومة الإسرائيلية.وقال سموتريتش: "ليس هناك بلد أكثر أخلاقية من إسرائيل، وليس هناك جيش أكثر أخلاقية من الجيش الإسرائيلي"، على حد تعبيره.وفي المقابلة، سُئل سموتريتش عن الضجة التي أثارها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عندما قال إن حقه في التنقل في الضفة الغربية أهم من حق التنقل للعرب، فرد قائلا: "كل من يهاجمنا في العالم هو منافق".ومضى بقوله: "ليس هناك أمة خاضت معركة من أجل البقاء ضد الإرهاب القاتل لعقود من الزمن بطريقة أنظف وأكثر حذرًا من الشعب اليهودي. ولن أتحدث عن الأمريكيين وما فعلوه في أفغانستان والعراق. ولكن لا يجب عليهم أن يعظونا بشأن حقوق الإنسان، لا يجب أن يعظوا الجيش الإسرائيلي أو القيادة السياسية. هذا نفاق ليس له حدود".والأسبوع الماضي، قال بن غفير إن "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) أهم من حق العرب (الفلسطينيين) في الحركة. حقي في الحياة يأتي قبل الحق في الحركة. هذا هو الواقع".وأدان البيت الأبيض تصريحات بن غفير، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "هذا خطاب عنصري. مثل هذه الرسائل ضارة بشكل خاص عندما يتم إطلاقها من قبل أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية ولا تتسق مع تعزيز احترام حقوق الإنسان للجميع (...) الرئيس بايدن ووزير الخارجية (أنتوني) بلينكن كانا واضحين أن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون التمتع بوسائل متساوية من الحرية والأمن".كما تعرض سموتريتش لانتقادات من قبل الأمريكيين في الماضي، بعد أن دعا إلى "محو بلدة حوارة" الفلسطينية، وبعد تلك الدعوة، وأثناء زيارته للولايات المتحدة، في مارس/ آذار الماضي، رفض المسؤولون في الإدارة الأمريكية مقابلة سموتريتش، بل وحتى قبل وصوله، فكرت وزارة الخارجية الأمريكية في حظر دخوله البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230825/الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-يدينان-تصريحات-بن-غفير-بشأن-حرية-تنقل-الفلسطينيين-في-الضفة-1080413850.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية