https://sputnikarabic.ae/20230828/صحيفة-إسرائيلية-وزيرة-الخارجية-الليبية-تدفع-ثمن-اللقاء-السري-مع-كوهين-وتهرب-إلى-تركيا-1080475541.html

صحيفة إسرائيلية: وزيرة الخارجية الليبية "تدفع ثمن" اللقاء السري مع "كوهين" وتهرب إلى تركيا

صحيفة إسرائيلية: وزيرة الخارجية الليبية "تدفع ثمن" اللقاء السري مع "كوهين" وتهرب إلى تركيا

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه بعد ساعات من نشر تقارير عن اللقاء السري في العاصمة الإيطالية روما، بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ونظيرته الليبية... 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T05:41+0000

2023-08-28T05:41+0000

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وأضافت الصحيفة، اليوم الاثنين: "تم إيقاف المنقوش عن العمل، وفي ليبيا نشروا الرسالة التي أرسلها لها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي عين نائبا مؤقتا في المنصب".وأشارت الصحيفة إلى تقارير أفادت بـ "هروب" المنقوش على متن طائرة حكومية إلى تركيا.وأوضحت أن طائرة "فالكون" تعود ملكيتها للحكومة الليبية أقلعت في ساعات الليل على نحو غير معتاد، وهبطت فجرا في إسطنبول، لافتة إلى أنه لا يوجد حتى الآن تعليق رسمي بخصوص هذه الرحلة ومن كان على متنها.ونشرت وزارة الخارجية الليبية بيان عن اللقاء، وادعت أن المنقوش "رفضت بشكل قاطع عقد لقاء مع أي ممثل إسرائيلي وما زالت مصرة على رفضها. وما حدث في روما كان لقاء غير مخطط له وغير رسمي، خلال لقائها مع وزير الخارجية الإيطالي". وبحسب الوزارة، فإن اللقاء مع كوهين "لم يتضمن أي محادثات أو اتفاقيات، بل على العكس، عرضت الوزيرة موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية".لكن "يديعوت أحرونوت" نفت تلك الرواية، وأكدت نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية، أن اللقاء بين كوهين والمنقوش والذي جرى في بيت ضيافة وزير الخارجية الإيطالي، لم يكن صدفة، وسبقه محادثات مع كبار المسؤولين في ليبيا، بما في ذلك وزيرة الخارجية نفسها.

https://sputnikarabic.ae/20230827/الخارجية-الليبية-تصدر-بيانا-بشأن-لقاء-المنقوش-بوزير-الخارجية-الإسرائيلي-في-روما-1080473068.html

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