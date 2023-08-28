صحيفة عسكرية أمريكية: أوكرانيا خسرت "شبح كييف" بطريقة مخزية
© Sputnik . Валерий Мельников / الانتقال إلى بنك الصورحطام طائرة "إيل-76" التابعة لسلاح الجو الأوكراني
© Sputnik . Валерий Мельников/
أكدت صحيفة متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري أن نظام كييف فقد 3 من أفضل طياريه والأكثر شهرة بلا قتال، بل بسبب حادث تصادم طائرات تدريبية، الأمر الذي يقلل من عدد الطيارين القليلين التابعين لنظام كييف، لكن الصحيفة شككت بالرواية الأوكرانية.
وبحسب صحيفة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري، فقد أفادت مصادر أن الطيارين قتلوا في معركة، وليس في حادث تصادم طائرتين تدريبيتين، لكن تم نشر قصة الحادث من أجل تخفيف حدث الصدمة الذي قد يتسبب به الخبر بالنسبة للمقاتلين الأوكرانيين.
ونوّهت الصحيفة إلى أنه من بين القتلى الرائد أندريه بيلشيكوف، المعروف باسم "دجوس"، أشهر طيار في أوكرانيا، والذي أصبح ممثلا للطيران العسكري الأوكراني لدى الغرب.
وقام بيلشيكوف بتنسيق جمع التبرعات للقوات الجوية الأوكرانية، حيث قام في صيف عام 2022، بإلقاء خطاب إلى "الكونغرس" الأمريكي يطالب فيه بمنح نظام كييف مقاتلات "إف 16".
وأشارت الصحيفة إلى أن الطيار عمل كجزء من الوحدة الجوية المزعومة التي أطلق عليها "شبح كييف"، وهي فرقة الطيران التكتيكية رقم 40، والتي أفادت وسائل إعلام أوكرانية وغربية أنها فقدت عددا كبيرا من طياريها في مواجهة القوات الروسية في الأسابيع الأولى من الهجوم المضاد، على الرغم من الروايات التي أطلقتها كييف "بهدف تعزيز الروح المعنوية للمقاتلين، التي تبين زيفها وعدم تحقيق أي انتصارات جوية ملحوظة"، كما جاء في المصدر.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح السبت الماضي، باصطدام طائرتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز "إل 39" المخصصة للتدريب، في مقاطعة جيتومير، ومقتل ثلاثة من طياريها.
وذكرت صحيفة أوكرانية، نقلًا عن مصادرها الخاصة في القوات المسلحة الأوكرانية، أنه "خلال مساء يوم الجمعة، اصطدمت طائرات تدريب من طراز "إل 39" في مقاطعة جيتومير، ما أسفر عن مقتل ثلاثة طيارين".
وبحسب الصحيفة، فإن من بين القتلى طيار في القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية يحمل علامة "دجوس"، والذي خدم كطيار على المقاتلة من طراز "ميغ 29".
ولفتت الصحيفة إلى أن الطيار الأوكراني كان ينوي تلقي تدريبات على طائرات "إف 16" الأمريكية في الدول الغربية.