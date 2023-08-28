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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230828/صواريخ-روسية-بعيدة-المدى-تضرب-مستودع-سلاح-الطيران-الأوكراني-1080483576.html
صواريخ روسية بعيدة المدى تضرب مستودع سلاح الطيران الأوكراني
صواريخ روسية بعيدة المدى تضرب مستودع سلاح الطيران الأوكراني
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام البحرية الروسية بتوجيه ضربة استهدفت مستودع سلاح الطيران والذخيرة التابع للجيش الأوكراني. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T10:13+0000
2023-08-28T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في البيان الصادر عن الدفاع الروسية: "نفذت البحرية الروسية، الليلة ضربة جماعية، بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر، استهدفت مستودع أسلحة الطيران والذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية"، مؤكدة وصول الصواريخ إلى أهدافها وتدميرها. وأوضح بيان الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، بالضربات الجوية ونيران المدفعية، سبع هجمات شنها اللواء 82 المجوقل واللواء 46 المجوقل التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو وفيربوفي بمقاطعة زابوروجيه".
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روسيا
روسيا

صواريخ روسية بعيدة المدى تضرب مستودع سلاح الطيران الأوكراني

10:13 GMT 28.08.2023 (تم التحديث: 10:24 GMT 28.08.2023)
© Photo / Russian Ministry of Defenseصواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود
صواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Photo / Russian Ministry of Defense
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يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام البحرية الروسية بتوجيه ضربة استهدفت مستودع سلاح الطيران والذخيرة التابع للجيش الأوكراني.
وجاء في البيان الصادر عن الدفاع الروسية: "نفذت البحرية الروسية، الليلة ضربة جماعية، بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر، استهدفت مستودع أسلحة الطيران والذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية"، مؤكدة وصول الصواريخ إلى أهدافها وتدميرها.
وأوضح بيان الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، بالضربات الجوية ونيران المدفعية، سبع هجمات شنها اللواء 82 المجوقل واللواء 46 المجوقل التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو وفيربوفي بمقاطعة زابوروجيه".
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