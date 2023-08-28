https://sputnikarabic.ae/20230828/صواريخ-روسية-بعيدة-المدى-تضرب-مستودع-سلاح-الطيران-الأوكراني-1080483576.html
صواريخ روسية بعيدة المدى تضرب مستودع سلاح الطيران الأوكراني
صواريخ روسية بعيدة المدى تضرب مستودع سلاح الطيران الأوكراني
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام البحرية الروسية بتوجيه ضربة استهدفت مستودع سلاح الطيران والذخيرة التابع للجيش الأوكراني. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T10:13+0000
2023-08-28T10:13+0000
2023-08-28T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في البيان الصادر عن الدفاع الروسية: "نفذت البحرية الروسية، الليلة ضربة جماعية، بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر، استهدفت مستودع أسلحة الطيران والذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية"، مؤكدة وصول الصواريخ إلى أهدافها وتدميرها. وأوضح بيان الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، بالضربات الجوية ونيران المدفعية، سبع هجمات شنها اللواء 82 المجوقل واللواء 46 المجوقل التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو وفيربوفي بمقاطعة زابوروجيه".
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روسيا
صواريخ روسية بعيدة المدى تضرب مستودع سلاح الطيران الأوكراني
10:13 GMT 28.08.2023 (تم التحديث: 10:24 GMT 28.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام البحرية الروسية بتوجيه ضربة استهدفت مستودع سلاح الطيران والذخيرة التابع للجيش الأوكراني.
وجاء في البيان الصادر عن الدفاع الروسية: "نفذت البحرية الروسية، الليلة ضربة جماعية، بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر، استهدفت مستودع أسلحة الطيران والذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية"، مؤكدة وصول الصواريخ إلى أهدافها وتدميرها.
وأوضح بيان الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، بالضربات الجوية ونيران المدفعية، سبع هجمات شنها اللواء 82 المجوقل واللواء 46 المجوقل التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو وفيربوفي بمقاطعة زابوروجيه".