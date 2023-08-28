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https://sputnikarabic.ae/20230828/طهران-تستدعي-القائم-بالأعمال-السويسري-احتجاجا-على-مصادرة-أمريكا-النفط-الإيراني-1080499466.html
طهران تستدعي القائم بالأعمال السويسري احتجاجا على مصادرة أمريكا النفط الإيراني
طهران تستدعي القائم بالأعمال السويسري احتجاجا على مصادرة أمريكا النفط الإيراني
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "خطوة احتجاز الولايات المتحدة، ناقلة نفط إيرانية بأنها "غير مثمرة". 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T17:08+0000
2023-08-28T17:08+0000
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وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، أن "طهران استدعت القائم بالأعمال السويسري بصفته راعي المصالح الأمريكية لدى إيران، للاحتجاج على خلفية ضبط شحنة النفط الإيرانية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف كنعاني: "وكذلك فعلت بعثتنا في الأمم المتحدة فيما يخص توقيف وإفراغ شحنة نفط إيراني من قبل أمريكا"، محذرا من أن تلك الخطوة "لن تمر دون رد".وحذر الحرس الثوري الإيراني في الآونة الأخيرة، من "مصادرة وتفريغ حمولة ناقلة تحمل النفط الإيراني احتجزتها أمريكا قبل فترة".وتقوم الولايات المتحدة بتعزيز قواتها الموجودة في المنطقة، إذ أعلنت الشهر الماضي عن نيتها نشر مدمرة وطائرات حربية من طراز "إف-35" و"إف-16"، بالإضافة إلى مجموعة جاهزية جماعية/وحدة بحرية تضم نحو 3000 شخص.وتقول القوات العسكرية الأمريكية إن إيران استولت أو حاولت السيطرة على ما يقرب من 20 سفينة دولية في المنطقة خلال العامين الماضيين.وأعلنت واشنطن أن قواتها حالت دون محاولتين من قبل إيران لاستيلاء على ناقلات نفط تجارية في المياه الدولية قبالة عمان في 5 يوليو/ تموز، بينما استولت طهران على سفينة تجارية في اليوم التالي.
https://sputnikarabic.ae/20230715/أمريكا-تعلن-إرسال-مقاتلاتها-إلى-الخليج-لحماية-السفن-من-إيران-1079083460.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

طهران تستدعي القائم بالأعمال السويسري احتجاجا على مصادرة أمريكا النفط الإيراني

17:08 GMT 28.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "خطوة احتجاز الولايات المتحدة، ناقلة نفط إيرانية بأنها "غير مثمرة".
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، أن "طهران استدعت القائم بالأعمال السويسري بصفته راعي المصالح الأمريكية لدى إيران، للاحتجاج على خلفية ضبط شحنة النفط الإيرانية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف كنعاني: "وكذلك فعلت بعثتنا في الأمم المتحدة فيما يخص توقيف وإفراغ شحنة نفط إيراني من قبل أمريكا"، محذرا من أن تلك الخطوة "لن تمر دون رد".
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وحذر الحرس الثوري الإيراني في الآونة الأخيرة، من "مصادرة وتفريغ حمولة ناقلة تحمل النفط الإيراني احتجزتها أمريكا قبل فترة".
وتقوم الولايات المتحدة بتعزيز قواتها الموجودة في المنطقة، إذ أعلنت الشهر الماضي عن نيتها نشر مدمرة وطائرات حربية من طراز "إف-35" و"إف-16"، بالإضافة إلى مجموعة جاهزية جماعية/وحدة بحرية تضم نحو 3000 شخص.
وتقول القوات العسكرية الأمريكية إن إيران استولت أو حاولت السيطرة على ما يقرب من 20 سفينة دولية في المنطقة خلال العامين الماضيين.
وأعلنت واشنطن أن قواتها حالت دون محاولتين من قبل إيران لاستيلاء على ناقلات نفط تجارية في المياه الدولية قبالة عمان في 5 يوليو/ تموز، بينما استولت طهران على سفينة تجارية في اليوم التالي.
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