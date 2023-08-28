https://sputnikarabic.ae/20230828/فلسطيني-يعيد-تدوير-الإطارات-التالفة-للتقليل-من-أضرارها-على-البيئة-1080480762.html

فلسطيني يعيد تدوير الإطارات التالفة للتقليل من أضرارها على البيئة

فلسطيني يعيد تدوير الإطارات التالفة للتقليل من أضرارها على البيئة

استطاع الشاب الفلسطيني مدين حلس (27 عاما)، من مدينة غزة، إعادة تدوير إطارات السيارات التالفة في قطاع غزة واستخدامها في صناعات أخرى، وذلك للتقليل من أضرارها... 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T09:17+0000

2023-08-28T09:17+0000

2023-08-28T09:17+0000

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استوحى الشاب حلس فكرة مشروعه من تخصصه الذي تخرج منه وهو الجيولوجيا البيئية ومصادر المياه، وهو تخصص نادر ما يحصل الخريجون منه على فرص عمل، ما جعله يبحث عن مصدر دخل قريب من تخصصه.وتشمل إعادة التدوير عدة مراحل، حيث يعمل حلس على جمع الإطارات من أماكن عديدة في القطاع ومن خلال أصحاب العربات المتنقلة، ثم يقوم بعملية طحنها بواسطة آلة قام بتجميعها، ثم يعمل على إعادة استخدام هذه الإطارات البالية في صناعات مطاطية بديلة تستخدم في مجالات جديدة.ويطمح الشاب مدين حلس إلى تطوير مشروعه الحالي، بحيث يستوعب أكبر قدر ممكن من الإطارات التالفة أو البالية في غزة بطريقة تنعكس على البيئة، وكذلك يطمح أن يستوعب المشروع 1500 إطار يوميًا في عملية إعادة التدوير بدلًا من الطاقة الإنتاجية الحالية التي لا تتجاوز 20 إطارًا في اليوم الواحد.

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