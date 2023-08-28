https://sputnikarabic.ae/20230828/قناة-أمريكية-تثير-غضب-الأتراك-بإعلانها-المستفز-1080475727.html
قناة أمريكية تثير غضب الأتراك بإعلانها المستفز
قناة أمريكية تثير غضب الأتراك بإعلانها المستفز
وجهت وسائل إعلام تركية انتقادات لاذعة لقناة أمريكية، وذلك بعد قيام الأخيرة بعرض خريطة للدولة التركية دون أن تشمل مدينة إسطنبول. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T06:01+0000
2023-08-28T06:01+0000
2023-08-28T06:01+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "الصباح" التركية، أن قناة "فوكس" الأمريكية قامت باستفزاز ضد تركيا من خلال عرض خريطة للبلاد دون أن تشمل إسطنبول.ولفتت الصحيفة أن قناة "فوكس" الأمريكية تعمد إلى نشر أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة في تركيا، حيث قامت القناة بإدراج تركيا ضمن خريطة لمنطقة الشرق الأوسط، لكنها لم تشمل مدينة إسطنبول، ما أثار الكثير من التحفظات والأسئلة لدى المتابعين الأتراك.وأشارت الصحيفة إلى أن القناة أثارت غضب المجتمع التركي ليس للمرة الأولى، بل كان لديها سوابق بنشر أخبار كاذبة عن الانتخابات الرئاسية في تركيا والزلازل المدمرة التي ضربت كهرمانماراس.
https://sputnikarabic.ae/20230828/صحيفة-إسرائيلية-وزيرة-الخارجية-الليبية-تدفع-ثمن-اللقاء-السري-مع-كوهين-وتهرب-إلى-تركيا-1080475541.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
قناة أمريكية تثير غضب الأتراك بإعلانها المستفز
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وجهت وسائل إعلام تركية انتقادات لاذعة لقناة أمريكية، وذلك بعد قيام الأخيرة بعرض خريطة للدولة التركية دون أن تشمل مدينة إسطنبول.
وذكرت صحيفة "الصباح" التركية، أن قناة "فوكس" الأمريكية قامت باستفزاز ضد تركيا من خلال عرض خريطة للبلاد دون أن تشمل إسطنبول.
ولفتت الصحيفة أن قناة "فوكس" الأمريكية تعمد إلى نشر أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة في تركيا، حيث قامت القناة بإدراج تركيا ضمن خريطة لمنطقة الشرق الأوسط، لكنها لم تشمل مدينة إسطنبول، ما أثار الكثير من التحفظات والأسئلة لدى المتابعين الأتراك.
وأشارت الصحيفة إلى أن القناة أثارت غضب المجتمع التركي ليس للمرة الأولى، بل كان لديها سوابق بنشر أخبار كاذبة عن الانتخابات الرئاسية في تركيا والزلازل المدمرة التي ضربت كهرمانماراس.