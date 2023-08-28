عربي
https://sputnikarabic.ae/20230828/قناة-أمريكية-تثير-غضب-الأتراك-بإعلانها-المستفز-1080475727.html
قناة أمريكية تثير غضب الأتراك بإعلانها المستفز
قناة أمريكية تثير غضب الأتراك بإعلانها المستفز
وجهت وسائل إعلام تركية انتقادات لاذعة لقناة أمريكية، وذلك بعد قيام الأخيرة بعرض خريطة للدولة التركية دون أن تشمل مدينة إسطنبول. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T06:01+0000
2023-08-28T06:01+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101523/24/1015232454_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_6bcf9e2ea462c2b4ba501dab679ee5ee.jpg
وذكرت صحيفة "الصباح" التركية، أن قناة "فوكس" الأمريكية قامت باستفزاز ضد تركيا من خلال عرض خريطة للبلاد دون أن تشمل إسطنبول.ولفتت الصحيفة أن قناة "فوكس" الأمريكية تعمد إلى نشر أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة في تركيا، حيث قامت القناة بإدراج تركيا ضمن خريطة لمنطقة الشرق الأوسط، لكنها لم تشمل مدينة إسطنبول، ما أثار الكثير من التحفظات والأسئلة لدى المتابعين الأتراك.وأشارت الصحيفة إلى أن القناة أثارت غضب المجتمع التركي ليس للمرة الأولى، بل كان لديها سوابق بنشر أخبار كاذبة عن الانتخابات الرئاسية في تركيا والزلازل المدمرة التي ضربت كهرمانماراس.
https://sputnikarabic.ae/20230828/صحيفة-إسرائيلية-وزيرة-الخارجية-الليبية-تدفع-ثمن-اللقاء-السري-مع-كوهين-وتهرب-إلى-تركيا-1080475541.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101523/24/1015232454_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_09febf10cc029a06564149934dc21317.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

قناة أمريكية تثير غضب الأتراك بإعلانها المستفز

06:01 GMT 28.08.2023
© flickr.com / bortescristianعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© flickr.com / bortescristian
تابعنا عبرTelegramNabd
وجهت وسائل إعلام تركية انتقادات لاذعة لقناة أمريكية، وذلك بعد قيام الأخيرة بعرض خريطة للدولة التركية دون أن تشمل مدينة إسطنبول.
وذكرت صحيفة "الصباح" التركية، أن قناة "فوكس" الأمريكية قامت باستفزاز ضد تركيا من خلال عرض خريطة للبلاد دون أن تشمل إسطنبول.
ولفتت الصحيفة أن قناة "فوكس" الأمريكية تعمد إلى نشر أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة في تركيا، حيث قامت القناة بإدراج تركيا ضمن خريطة لمنطقة الشرق الأوسط، لكنها لم تشمل مدينة إسطنبول، ما أثار الكثير من التحفظات والأسئلة لدى المتابعين الأتراك.
وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
صحيفة إسرائيلية: وزيرة الخارجية الليبية "تدفع ثمن" اللقاء السري مع "كوهين" وتهرب إلى تركيا
05:41 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن القناة أثارت غضب المجتمع التركي ليس للمرة الأولى، بل كان لديها سوابق بنشر أخبار كاذبة عن الانتخابات الرئاسية في تركيا والزلازل المدمرة التي ضربت كهرمانماراس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة25 أغسطس, 18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала