https://sputnikarabic.ae/20230828/ماكرون-يطالب-بوضع-اتفاقيات-أمنية-استراتيجية-جديدة-للاتحاد-الأوروبي-1080494294.html

ماكرون يطالب بوضع اتفاقيات أمنية استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي

ماكرون يطالب بوضع اتفاقيات أمنية استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، اعتزام بلاده إقناع شركائها الأوروبيين بأن إبرام اتفاقيات أمنية استراتيجية جديدة، هو أمر ضروري للغاية. 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T15:33+0000

2023-08-28T15:33+0000

2023-08-28T15:33+0000

إيمانويل ماكرون

أخبار فرنسا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080494077_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_7e59f35c6d84303587364e6c2b87b632.jpg

باريس - سبوتنيك. وقال إن الدول الغربية ستحتاج إلى إنشاء هيكل جديد للسلامة والأمن، في أعقاب الأزمة الأوكرانية.وأضاف خلال المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا بباريس: "يجب أن تكون لدى فرنسا الإرادة لإبرام تلك الاتفاقيات والتوقيع عليها... أنوي إقناع شركائنا الأوروبيين بضرورة مثل هذه الاتفاقيات التي تضع إطارا لجميع أنواع الأسلحة والأنشطة العسكرية في أوروبا".وتابع الرئيس الفرنسي أن "الإعداد لسلام طويل الأمد في أوكرانيا يجب أن يصاحبه تعزيز القدرات الدفاعية لدول الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه سيعمل مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في مشاريع دفاعية مشتركة، بما في ذلك تطوير الطائرة المقاتلة الجديدة لنظام الطيران القتالي المستقبلي".وعلاوة على ذلك، لفت ماكرون في حديثه إلى أن "أوروبا والغرب بأكمله يواجهان حاليا خطر الضعف بسبب السياق الدولي المعقد".وأوضح: "إن السياق الدولي الحالي يزداد تعقيدا، وبالتالي يخلق خطر إضعاف الغرب وأوروبا"، في إشارة إلى القوى الناشئة الجديدة التي تدخل المسرح الدولي.

https://sputnikarabic.ae/20230828/ماكرون-سفيرنا-في-النيجر-سيبقى-رغم-ضغوط-الانقلابيين-وبازوم-كان-شجاعا-برفض-الاستقالة-1080484358.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار