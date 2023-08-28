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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230828/مجلس-الأمن-الروسي-الغرب-أراد-صناعة-أوكرانيا-ثانية-في-جوارنا-1080491154.html
مجلس الأمن الروسي: الغرب أراد صناعة "أوكرانيا ثانية" في جوارنا
مجلس الأمن الروسي: الغرب أراد صناعة "أوكرانيا ثانية" في جوارنا
أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شيفتسوف، في مقابلة صحفية، أن الغرب حتى قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة مارس ضغوطا على مينسك بكل الطرق الممكنة،... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T14:11+0000
2023-08-28T14:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال شيفتسوف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "حتى قبل العملية العسكرية الخاصة، زادت الدول الغربية من الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي على مينسك، برعاية وتمويل علني لمجموعة المسلحين المدربين البيلاروسية "زماغار"، إذ أنهم أرادوا في الواقع صنع أوكرانيا ثانية من البلاد، وهي حركة ثانية مناهضة لروسيا".وأشار أليكسي شيفتسوف، في المقابلة إلى أن مولدوفا تقترب بنشاط من الناتو، دون التخلي رسميا عن الوضع المحايد المنصوص عليه في دستورها، قائلا: "دون التخلي رسميا عن الوضع المحايد المنصوص عليه في الدستور، تقترب مولدوفا بنشاط من الناتو".وأضاف شيفتسوف أنه تحت ذريعة "التهديد الروسي" البعيدة المنال، يتزايد التعاون مع الحلف في مختلف المجالات بوتيرة متسارعة.
https://sputnikarabic.ae/20230828/ماكرون-توسع-بريكس-يهدد-وجود-النظام-العالمي-الغربي--1080488980.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

مجلس الأمن الروسي: الغرب أراد صناعة "أوكرانيا ثانية" في جوارنا

14:11 GMT 28.08.2023
© Sputnik . Alexandr Kryajev / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا
علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Sputnik . Alexandr Kryajev
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أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شيفتسوف، في مقابلة صحفية، أن الغرب حتى قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة مارس ضغوطا على مينسك بكل الطرق الممكنة، محاولا إنتاج "أوكرانيا الثانية" من بيلاروسيا.
وقال شيفتسوف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "حتى قبل العملية العسكرية الخاصة، زادت الدول الغربية من الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي على مينسك، برعاية وتمويل علني لمجموعة المسلحين المدربين البيلاروسية "زماغار"، إذ أنهم أرادوا في الواقع صنع أوكرانيا ثانية من البلاد، وهي حركة ثانية مناهضة لروسيا".
وأشار أليكسي شيفتسوف، في المقابلة إلى أن مولدوفا تقترب بنشاط من الناتو، دون التخلي رسميا عن الوضع المحايد المنصوص عليه في دستورها، قائلا: "دون التخلي رسميا عن الوضع المحايد المنصوص عليه في الدستور، تقترب مولدوفا بنشاط من الناتو".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
ماكرون: توسع "بريكس" يهدد وجود النظام العالمي "الغربي"
13:11 GMT
وأضاف شيفتسوف أنه تحت ذريعة "التهديد الروسي" البعيدة المنال، يتزايد التعاون مع الحلف في مختلف المجالات بوتيرة متسارعة.
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