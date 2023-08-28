https://sputnikarabic.ae/20230828/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-الغرب-سيتقاسم-البلاد-بعد-انهيار-الجيش-1080498526.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: الغرب سيتقاسم البلاد بعد انهيار الجيش
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: الغرب سيتقاسم البلاد بعد انهيار الجيش
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الحلفاء الغربيين سيقسمون أراضي أوكرانيا فيما بينهم بعد انهيار القوات المسلحة الأوكرانية. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T16:47+0000
2023-08-28T16:47+0000
2023-08-28T16:47+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سوسكين: "ما يسمى الأصدقاء: بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا ومولدوفا - هم من سيقضمون قطعًا كاملة من أوكرانيا".وأضاف: "إذا تم تدمير الجيش الأوكراني، فسوف يتمزق البلد ببساطة".وفي وقت سابق، حذر مدير المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكثر من مرة من النوايا العدوانية لبولندا تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن وارسو تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لدولة مجاورة وتعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230826/محلل-استخباري-أمريكي-أوكرانيا-تفقد-لواء-وصف-بأنه-قوة-لا-تصدق-وسيلقن-الروس-درسا-1080445580.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: الغرب سيتقاسم البلاد بعد انهيار الجيش
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الحلفاء الغربيين سيقسمون أراضي أوكرانيا فيما بينهم بعد انهيار القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال سوسكين: "ما يسمى الأصدقاء: بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا ومولدوفا - هم من سيقضمون قطعًا كاملة من أوكرانيا".
وأوضخ سوسكين أن الرئيس، فلاديمير زيلينسكي، وجد نفسه في الفخ، لقد ألقى كل قواته في الهجوم على خط الدفاع الروسي، لكن من الواضح بالفعل أن الهجوم المضاد قد فشل.
وأضاف: "إذا تم تدمير الجيش الأوكراني، فسوف يتمزق البلد ببساطة".
وفي وقت سابق، حذر مدير المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكثر من مرة من النوايا العدوانية لبولندا تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن وارسو تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لدولة مجاورة وتعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.