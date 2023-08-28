https://sputnikarabic.ae/20230828/مشاهد-لاصطدام-سفينة-شحن-بأخرى-سياحية-ضخمة-بسبب-الرياح-العاتية-فيديو-1080476892.html
مشاهد لاصطدام سفينة شحن بأخرى سياحية ضخمة بسبب الرياح العاتية... فيديو
مشاهد لاصطدام سفينة شحن بأخرى سياحية ضخمة بسبب الرياح العاتية... فيديو
شهد مرفأ مايوركا الإسباني حادث اصطدام بين سفينة سياحية وسفينة شحن، وذلك جراء العواصف الشديدة التي ضربت الجزيرة. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T07:31+0000
2023-08-28T07:31+0000
2023-08-28T07:31+0000
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وذكرت مصادر صحفية أن السفينة السياحية كانت مليئة بالسياح، ونتج عن الحادث إصابات طفيفة بين عدد من السياح البريطانيين المتواجدين عليها.وأشار القبطان بعد الحادث إلى أن "لا أضرار هيكلية حدثت في السفينة، لكن السطح الخامس تعرض لضرر بسيط".وتضم السفينة المرسية على شواطئ مايوركا "بريتانيا" الآلاف من السياح، والتي يمكنها استيعاب نحو 6 آلاف راكب بمن فيهم أفراد الطاقم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
مشاهد لاصطدام سفينة شحن بأخرى سياحية ضخمة بسبب الرياح العاتية... فيديو
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شهد مرفأ مايوركا الإسباني حادث اصطدام بين سفينة سياحية وسفينة شحن، وذلك جراء العواصف الشديدة التي ضربت الجزيرة.
وذكرت مصادر صحفية أن السفينة السياحية كانت مليئة بالسياح، ونتج عن الحادث إصابات طفيفة بين عدد من السياح البريطانيين المتواجدين عليها.
وأشار القبطان بعد الحادث إلى أن "لا أضرار هيكلية حدثت في السفينة، لكن السطح الخامس تعرض لضرر بسيط".
وتضم السفينة المرسية على شواطئ مايوركا "بريتانيا" الآلاف من السياح، والتي يمكنها استيعاب نحو 6 آلاف راكب بمن فيهم أفراد الطاقم.