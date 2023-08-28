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https://sputnikarabic.ae/20230828/مشاهد-لقيام-مجموعة-روسية-بالتسلل-والانقضاض-على-مقر-أوكراني-وتدمير-دباباته-فيديو--1080497583.html
مشاهد لقيام مجموعة روسية بالتسلل والانقضاض على مقر أوكراني وتدمير دباباته... فيديو
مشاهد لقيام مجموعة روسية بالتسلل والانقضاض على مقر أوكراني وتدمير دباباته... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد لقيام مجموعة روسية بالتسلل والانقضاض على مقر أوكراني وتدمير معداته على محور أرتيوموفسك. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T16:16+0000
2023-08-28T16:16+0000
روسيا
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وأظهرت المشاهد العسكريين الروس وهم يستهدفون مجموعة عسكرية ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بقيام البحرية الروسية بتوجيه ضربة استهدفت مستودعا لسلاح الطيران والذخيرة التابع للجيش الأوكراني.وأشارت إلى أن خسائر القوات الأوكرانية، بلغت أكثر من 340 عسكرياً، على محوري زابوروجيه ودونيتسك، خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى صد تسع هجمات للعدو على هذين المحورين.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا

مشاهد لقيام مجموعة روسية بالتسلل والانقضاض على مقر أوكراني وتدمير دباباته... فيديو

16:16 GMT 28.08.2023
© Photoمشاهد لقيام مجموعة روسية بالتسلل والانقضاض على مقر أوكراني وتدمير دباباته
مشاهد لقيام مجموعة روسية بالتسلل والانقضاض على مقر أوكراني وتدمير دباباته - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد لقيام مجموعة روسية بالتسلل والانقضاض على مقر أوكراني وتدمير معداته على محور أرتيوموفسك.
وأظهرت المشاهد العسكريين الروس وهم يستهدفون مجموعة عسكرية ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بقيام البحرية الروسية بتوجيه ضربة استهدفت مستودعا لسلاح الطيران والذخيرة التابع للجيش الأوكراني.
وأشارت إلى أن خسائر القوات الأوكرانية، بلغت أكثر من 340 عسكرياً، على محوري زابوروجيه ودونيتسك، خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى صد تسع هجمات للعدو على هذين المحورين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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