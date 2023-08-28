https://sputnikarabic.ae/20230828/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-خروج-مطار-حلب-الدولي-عن-الخدمة-جراء-عدوان-إسرائيلي-1080475048.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء عدوان إسرائيلي
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء عدوان إسرائيلي
صرح مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأنه "في حوالي الساعة 4:30 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T05:05+0000
2023-08-28T05:05+0000
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يأتي ذلك بعدما أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من قبالة المياه الدولية على السواحل السورية، باتجاه بعض المواقع في محيط مدينة حلب.وأكد المصدر الأمني السوري أن "الصواريخ الاعتراضية لدفاعنا الجوي تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".من جانبه، قال مصدر في مطار حلب الدولي أن العدوان الإسرائيلي استهدف أحد مدارج مطار المدينة الدولي، مؤكدا أن الأضرار التي لحقت بالمدرج اقتصرت على الماديات.يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أفاد مصدر عسكري سوري بإصابة عسكري سوري بالعدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://sputnikarabic.ae/20230807/سوريا-مقتل-4-عسكريين-وإصابة-4-آخرين-جراء-العدوان-الإسرائيلي-على-دمشق--عاجل-1079840457.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, حصري
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء عدوان إسرائيلي
05:05 GMT 28.08.2023 (تم التحديث: 05:20 GMT 28.08.2023) تابعنا عبر
حصري
صرح مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأنه "في حوالي الساعة 4:30 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي، وأدى العدوان إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".
يأتي ذلك بعدما أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من قبالة المياه الدولية على السواحل السورية، باتجاه بعض المواقع في محيط مدينة حلب.
وأكد المصدر الأمني السوري أن "الصواريخ الاعتراضية لدفاعنا الجوي تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية
قبل وصولها إلى هدفها".
من جانبه، قال مصدر في مطار حلب الدولي أن العدوان الإسرائيلي استهدف أحد مدارج مطار المدينة الدولي، مؤكدا أن الأضرار التي لحقت بالمدرج اقتصرت على الماديات.
يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أفاد مصدر عسكري سوري بإصابة عسكري سوري
بالعدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.