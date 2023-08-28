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مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتين مسيرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود
https://sputnikarabic.ae/20230828/مقاتلتان-روسيتان-تعترضان-طائرتين-مسيرتين-أمريكيتين-فوق-البحر-الأسود-1080499979.html
مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتين مسيرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود
مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتين مسيرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلتين روسيتين اعترضتا طائرتين مسيرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T17:28+0000
2023-08-28T17:37+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 28 أغسطس (آب) تم رصد تحليق طائرتين أمريكيتين مسيرتين طراز "إم كيو-9 ريبير" و "آر كيو-4 غلوبال هوك" باتجاه المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود".
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتين مسيرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود

17:28 GMT 28.08.2023 (تم التحديث: 17:37 GMT 28.08.2023)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلتين روسيتين اعترضتا طائرتين مسيرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 28 أغسطس (آب) تم رصد تحليق طائرتين أمريكيتين مسيرتين طراز "إم كيو-9 ريبير" و "آر كيو-4 غلوبال هوك" باتجاه المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود".
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