https://sputnikarabic.ae/20230828/وزيرة-التجارة-الأمريكية-من-الصين-لا-يوجد-مجال-للتسوية-أو-التفاوض-في-مسائل-أمننا-القومي-1080480057.html
وزيرة التجارة الأمريكية من الصين: لا يوجد مجال للتسوية أو التفاوض في مسائل أمننا القومي
وزيرة التجارة الأمريكية من الصين: لا يوجد مجال للتسوية أو التفاوض في مسائل أمننا القومي
وصلت وزيرة التجارية الأمريكية، جينا ريموندو، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة الصينية بكين، في محاولة لتخفيف التوترات التجارية بين بلدها والصين، وتوسيع علاقاتها... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T09:05+0000
2023-08-28T09:05+0000
2023-08-28T09:05+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080479893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2928f7819be05559fa76d345e9ccfd36.jpg
واليوم الاثنين، اجتمع وزير التجارة الصينية، وانغ وينتاو، مع ريموندو، التي تختتم زيارتها للصين يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس/ آب الجاري، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وشددت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، خلال الاجتماع، على أهمية العلاقات الاقتصادية المستقرة بين أكبر الاقتصادات في العالم.وفي كلمتها أمام نظيرها الصيني، وانغ وينتاو، يوم الاثنين، قالت جينا ريموندو إن أمريكا تسعى إلى "منافسة صحية" وليس لديها أي نية لعرقلة التقدم الاقتصادي في الصين، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.وأضافت: "إننا نتقاسم تجارة تبلغ قيمتها 700 مليار دولار أمريكي، وأنا أتفق معكم في أنه من المهم للغاية أن تكون لدينا علاقة اقتصادية مستقرة، وهو ما يعود بالنفع على بلدينا، وهو في الواقع ما يتوقعه العالم منا".وأردفت:وبينما شددت جينا ريموندو في حديثها، أن أمريكا لن تنحني على الأمن القومي، إلا أنها قالت إن الكثير من التجارة بين البلدين لا ينبغي أن تتأثر، وأن هناك العديد من مجالات التعاون.وقالت: "بالطبع في مسائل الأمن القومي، لا يوجد مجال للتسوية أو التفاوض".وفي الاجتماع نفسه، قال وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، إن الصين مستعدة للعمل مع أمريكا لتعزيز التجارة و"تعزيز بيئة سياسية أكثر ملاءمة" للشركات الأمريكية والصينية.وتعد وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، هي رابع مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وينظر إلى زيارتها على أنها قد تكون لها فرصة أفضل لتحسين العلاقات، لأن تفويض وزارة التجارة هو تعزيز التجارة الأمريكية في الخارج، وكذلك مكافحة الممارسات التي تعتبرها أمريكا غير عادلة، أو خطيرة على أمنها القومي.وعلى الرغم من الزيارات المتعددة التي قام بها كبار المسؤولين الأمريكيين إلى الصين هذا العام، لم يقم أي مسؤول صيني رفيع المستوى بزيارة أمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20230815/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تحسم-جدل-بشأن-وجود-علاقة-بين-انحناءاتها-في-الصين-وتناولها-فطر-سحري-1080091928.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080479893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b459dacb16eb8393762d2f5f4d863b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزيرة التجارة الأمريكية من الصين: لا يوجد مجال للتسوية أو التفاوض في مسائل أمننا القومي
تابعنا عبر
وصلت وزيرة التجارية الأمريكية، جينا ريموندو، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة الصينية بكين، في محاولة لتخفيف التوترات التجارية بين بلدها والصين، وتوسيع علاقاتها التجارية معها.
واليوم الاثنين، اجتمع وزير التجارة الصينية، وانغ وينتاو، مع ريموندو، التي تختتم زيارتها للصين يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس/ آب الجاري، وفقا لقناة
"سي جي تي إن" الصينية.
وشددت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، خلال الاجتماع، على أهمية العلاقات الاقتصادية المستقرة بين أكبر الاقتصادات في العالم.
وفي كلمتها أمام نظيرها الصيني، وانغ وينتاو، يوم الاثنين، قالت جينا ريموندو إن أمريكا تسعى إلى "منافسة صحية" وليس لديها أي نية لعرقلة التقدم الاقتصادي في الصين، وفقا لصحيفة
"ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.
وأضافت: "إننا نتقاسم تجارة تبلغ قيمتها 700 مليار دولار أمريكي، وأنا أتفق معكم في أنه من المهم للغاية أن تكون لدينا علاقة اقتصادية مستقرة، وهو ما يعود بالنفع على بلدينا، وهو في الواقع ما يتوقعه العالم منا".
إنها علاقة معقدة ومليئة بالتحديات، سنختلف بالطبع حول بعض القضايا، لكنني أعتقد أنه يمكننا إحراز تقدم إذا كنا مباشرين ومنفتحين وعمليين.
وبينما شددت جينا ريموندو في حديثها، أن أمريكا لن تنحني على الأمن القومي، إلا أنها قالت إن الكثير من التجارة بين البلدين لا ينبغي أن تتأثر، وأن هناك العديد من مجالات التعاون.
وقالت: "بالطبع في مسائل الأمن القومي، لا يوجد مجال للتسوية أو التفاوض".
وفي الاجتماع نفسه، قال وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، إن الصين مستعدة للعمل مع أمريكا لتعزيز التجارة و"تعزيز بيئة سياسية أكثر ملاءمة" للشركات الأمريكية والصينية.
وتعد وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، هي رابع مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وينظر إلى زيارتها على أنها قد تكون لها فرصة أفضل لتحسين العلاقات، لأن تفويض وزارة التجارة هو تعزيز التجارة الأمريكية في الخارج، وكذلك مكافحة الممارسات التي تعتبرها أمريكا غير عادلة، أو خطيرة على أمنها القومي.
وعلى الرغم من الزيارات المتعددة التي قام بها كبار المسؤولين الأمريكيين إلى الصين هذا العام، لم يقم أي مسؤول صيني رفيع المستوى بزيارة أمريكا.