https://sputnikarabic.ae/20230828/وزير-الاقتصاد-الإماراتي-الإمارات-ستزيد-تمويل-بنك-بريكس-1080486389.html

وزير الاقتصاد الإماراتي: الإمارات ستزيد تمويل بنك "بريكس"

وزير الاقتصاد الإماراتي: الإمارات ستزيد تمويل بنك "بريكس"

صرّح وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن الإمارات العربية المتحدة تخطط لاستثمار المزيد من رأس المال في بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس". 28.08.2023, سبوتنيك عربي

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مجموعة بريكس

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وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة غربية، ردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات ستزيد ضخ رأس المال في بنك التنمية الجديد لدول "بريكس": "نعم بالفعل، وهناك إمكانات كبيرة لذلك".وأضاف الوزير أن انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" لن يضر بعلاقات الإمارات مع الدول الغربية .عقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، برئاسة جنوب أفريقيا.وحضرها رؤساء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومثل روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في القمة عبر الفيديو.وخلال القمة، أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.وقال رئيس جنوب أفريقيا، إن قادة دول "بريكس" تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ.وأشار رامافوزا إلى أن العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، مؤكدا أن قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230827/لافروف-موقف-بريكس-داخل-مجموعة-العشرين-سيصبح-أقوى-بعد-التوسع-الجديد-1080460176.html

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