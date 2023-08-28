https://sputnikarabic.ae/20230828/وزير-الاقتصاد-الإماراتي-الإمارات-ستزيد-تمويل-بنك-بريكس-1080486389.html
وزير الاقتصاد الإماراتي: الإمارات ستزيد تمويل بنك "بريكس"
وزير الاقتصاد الإماراتي: الإمارات ستزيد تمويل بنك "بريكس"
صرّح وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن الإمارات العربية المتحدة تخطط لاستثمار المزيد من رأس المال في بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس". 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T12:08+0000
2023-08-28T12:08+0000
2023-08-28T12:08+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
مجموعة بريكس
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وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة غربية، ردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات ستزيد ضخ رأس المال في بنك التنمية الجديد لدول "بريكس": "نعم بالفعل، وهناك إمكانات كبيرة لذلك".وأضاف الوزير أن انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" لن يضر بعلاقات الإمارات مع الدول الغربية .عقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، برئاسة جنوب أفريقيا.وحضرها رؤساء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومثل روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في القمة عبر الفيديو.وخلال القمة، أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.وقال رئيس جنوب أفريقيا، إن قادة دول "بريكس" تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ.وأشار رامافوزا إلى أن العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، مؤكدا أن قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230827/لافروف-موقف-بريكس-داخل-مجموعة-العشرين-سيصبح-أقوى-بعد-التوسع-الجديد-1080460176.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مجموعة بريكس
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مجموعة بريكس
وزير الاقتصاد الإماراتي: الإمارات ستزيد تمويل بنك "بريكس"
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صرّح وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن الإمارات العربية المتحدة تخطط لاستثمار المزيد من رأس المال في بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس".
وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة غربية، ردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات ستزيد ضخ رأس المال في بنك التنمية الجديد لدول "بريكس": "نعم بالفعل، وهناك إمكانات كبيرة لذلك".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الاقتصاد الإماراتي لم يحدد بالضبط ما هي الأرقام المعنية.
وأضاف الوزير أن انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" لن يضر بعلاقات الإمارات مع الدول الغربية
.
يذكر أنه تم اتخاذ القرار السياسي لإنشاء بنك التنمية الجديد في إطار مجموعة "بريكس"، في عام 2013، في قمة عُقدت في ديربان، جنوب أفريقيا، وفي عام 2014، في القمة التالية في مدينة فورتاليزا البرازيلية، تم التوقيع على اتفاقية بشأن البنك، وتم البدء الرسمي لعمله في الاجتماع الافتتاحي لمجلس محافظي البنك في 7 يوليو/ تموز 2015، في موسكو، والهدف الرئيسي للبنك هو تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" وفي البلدان النامية.
عقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، برئاسة جنوب أفريقيا.
وحضرها رؤساء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومثل روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في القمة عبر الفيديو.
وخلال القمة، أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
وقال رئيس جنوب أفريقيا، إن قادة دول "بريكس" تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة
في جوهانسبرغ.
وأشار رامافوزا إلى أن العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، مؤكدا أن قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى.