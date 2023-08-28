https://sputnikarabic.ae/20230828/وزير-التربية-الفرنسي-يمنع-ارتداء-العباءات-في-المدارس-1080485756.html
وزير التربية الفرنسي يمنع ارتداء "العباءات" في المدارس
وزير التربية الفرنسي يمنع ارتداء "العباءات" في المدارس
أعلن وزير التربية الفرنس،ي غابريال أتال، يوم أمس الأحد، عن منع ارتداء "العباءة" في المدارس الفرنسية. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T11:39+0000
2023-08-28T11:39+0000
2023-08-28T11:39+0000
مجتمع
العالم
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080485039_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_af7b943254a24dae7fc8ae1bdb7d10a6.jpg
وصرّح أتال، بأن ارتداء هذا الزي الإسلامي يعد "انتهاكا" للقوانين العلمانية الصارمة المطبقة في مجال التعليم في البلاد.وشدد على سعيه لوضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لاتباعها من قبل مديري المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء فرنسا، بدءًا من 4 سبتمبر/ أيلول المقبل.وكشف أتال في مقابلة مع تلفزيون "تي إف 1" الفرنسي، أنه يسعى بدءًا من الأسبوع المقبل إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر، وشدّد على أن "العلمانية هي حرية تحرير الذات من خلال المدرسة".ويأتي القرار الذي كشف عنه وزير التربية الفرنسي، بعد شهور من الجدل بشأن ارتداء العباءات في المدارس الفرنسية، حيث تحظر السلطات ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية منذ عام 2004.
https://sputnikarabic.ae/20230828/ماكرون-سفيرنا-في-النيجر-سيبقى-رغم-ضغوط-الانقلابيين-وبازوم-كان-شجاعا-برفض-الاستقالة-1080484358.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080485039_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_da53b8e8408794d88662b4b60209e32c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منوعات
وزير التربية الفرنسي يمنع ارتداء "العباءات" في المدارس
تابعنا عبر
أعلن وزير التربية الفرنس،ي غابريال أتال، يوم أمس الأحد، عن منع ارتداء "العباءة" في المدارس الفرنسية.
وصرّح أتال، بأن ارتداء هذا الزي الإسلامي يعد "انتهاكا" للقوانين العلمانية الصارمة المطبقة في مجال التعليم في البلاد.
وأضاف الوزير الفرنسي: "ارتداء العباءة في المدرسة لن يكون ممكنا بعد الآن".
وشدد على سعيه لوضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لاتباعها من قبل مديري المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء فرنسا، بدءًا من 4 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكشف أتال في مقابلة مع تلفزيون "تي إف 1" الفرنسي،
أنه يسعى بدءًا من الأسبوع المقبل إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر، وشدّد على أن "العلمانية هي حرية تحرير الذات من خلال المدرسة".
ويأتي القرار الذي كشف عنه وزير التربية الفرنسي، بعد شهور من الجدل بشأن ارتداء العباءات في المدارس الفرنسية، حيث تحظر السلطات ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية
منذ عام 2004.