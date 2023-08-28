https://sputnikarabic.ae/20230828/وزير-التعليم-العالي-المصري-يوضح-المستفيدين-من-المبادرة-المصرية-للمنح-الدراسية-والسياحة-التعليمية-1080482473.html
وزير التعليم العالي المصري يوضح المستفيدين من "المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية"
وزير التعليم العالي المصري يوضح المستفيدين من "المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية"
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور محمد أيمن عاشور، اليوم الاثنين، إن "مصر تقدم مفهوما جديدا للدراسة للطلاب الوافدين، لا تقتصر على التعليم... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T09:42+0000
2023-08-28T09:42+0000
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وأضاف في كلمته خلال إطلاق "المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحية التعليمية"، أن "المبادرة تقدم دعما للوافدين في جميع البلدان، للدراسة بالمؤسسات التعليمية المصرية"، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وأكد أن "المبادرة الحالية امتداد للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تم إطلاقها، في شهر مارس/ آذار الماضي، والتي تشتمل على عدة محاور مهمة من بينها مبادرة السياحة التعليمية".وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور محمد أيمن عاشور، أن "المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية"، تستهدف جميع الطلاب الوافدين من جميع دول العالم، لخلق تواصل وتفاعل علمي وثقافي بين المؤسسات التعليمية في البلدان المختلفة".وكشف عن مبادئ وأسس رئيسية تحملها المبادرة، أبرزها أن "الطالب الوافد في بلده الثاني، وسفير لمصر في بلده، ومؤهل ليصبح طالبا مبدعا ومبتكرا".وافتتحت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات "المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية"، بحضور كل من وزير التعليم العالي، الدكتور محمد أيمن عاشور، ووزير النقل، اللواء كامل الوزير، ووزير الطيران، الفريق محمد عباس حلمي، ومحافظ البحر الأحمر، اللواء خالد فودة.
https://sputnikarabic.ae/20230625/مصر-تعلن-عن-مبادرة-تستهدف-رعاياها-المغادرين-للعمل-والمقيمين-في-السعودية-1078470630.html
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وزير التعليم العالي المصري يوضح المستفيدين من "المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية"
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قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور محمد أيمن عاشور، اليوم الاثنين، إن "مصر تقدم مفهوما جديدا للدراسة للطلاب الوافدين، لا تقتصر على التعليم فقط، بل عبر معايشة الحياة الثقافية المصرية برمتها".
وأضاف في كلمته خلال إطلاق "المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحية التعليمية"، أن "المبادرة تقدم دعما للوافدين في جميع البلدان، للدراسة بالمؤسسات التعليمية المصرية"، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وأكد أن "المبادرة الحالية امتداد للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تم إطلاقها، في شهر مارس/ آذار الماضي، والتي تشتمل على عدة محاور مهمة من بينها مبادرة السياحة التعليمية".
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور محمد أيمن عاشور، أن "المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية"، تستهدف جميع الطلاب الوافدين من جميع دول العالم، لخلق تواصل وتفاعل علمي وثقافي بين المؤسسات التعليمية في البلدان المختلفة".
وكشف عن مبادئ وأسس رئيسية تحملها المبادرة، أبرزها أن "الطالب الوافد في بلده الثاني، وسفير لمصر في بلده، ومؤهل ليصبح طالبا مبدعا ومبتكرا".
وافتتحت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات "المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية"، بحضور كل من وزير التعليم العالي، الدكتور محمد أيمن عاشور، ووزير النقل
، اللواء كامل الوزير، ووزير الطيران، الفريق محمد عباس حلمي، ومحافظ البحر الأحمر، اللواء خالد فودة.