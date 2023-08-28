https://sputnikarabic.ae/20230828/وزير-لبناني-يطلق-ورشة-تعبيد-على-الحدود-الجنوبية-الدولة-موجودة-حتى-آخر-شبر-والأرض-لنا-1080481907.html

وزير لبناني يطلق ورشة تعبيد على الحدود الجنوبية "الدولة موجودة حتى آخر شبر والأرض لنا"

وزير لبناني يطلق ورشة تعبيد على الحدود الجنوبية "الدولة موجودة حتى آخر شبر والأرض لنا"

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، أنه "ستتم مواصلة العمران على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ولن نأخذ إذنا من... 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T09:25+0000

2023-08-28T09:25+0000

2023-08-28T09:25+0000

العالم العربي

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ووسط استنفار لقوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني من جهة والجيش الإسرائيلي من الجهة المقابلة، قال حمية في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق ورشة عمل تعبيد طريق كفرشوبا - بركة بعثائيل - السماقة في تلال كفرشوبا، إن "هذه الورشة هي بمثابة تأكيد على أن الدولة اللبنانية موجودة حتى آخر شبر من أراضيها، ودورنا كوزارة اليوم في هذه المنطقة تنموي من أجل تثبيت الناس في أرضهم".وأشار حمية إلى أنه "أطلق على الطريق اسم البداية، أما النهاية فالعلم عند الله، وليخدم الطريق أهالي كفرشوبا وجوارها ومعززا لصمودهم البطولي في أرضهم في مواجهة العدو الإسرائيلي، فضلا عن أننا نريده إشعارا وبداية ومشجعا لإطلاق العمران على أطرافه، وطريق من بدايته إلى نهايته يجسد ويشهد على حقنا في كل ذرة تراب في جواره، ومشجعا لجلب الاستثمارات السياحية إلى تلال كفرشوبا والهضاب والمرتفعات المحيطة به".وتابع: "نريده طريقا مسهلا لوصول الأهل في كفرشوبا الى أراضيها، ومزارع شبعا، وتلال كفرشوبا والقرى المجاورة على الحدود مع فلسطين".وأطلق حمية عقب المؤتمر أعمال التعبيد، لينطلق بعدها مع الأهالي إلى أقرب نقطة على الخط الأزرق، حيث استنفرت القوات الإسرائيلية في مواقعها المواجهة، وقامت بإرسال دبابة ميركافا وإطلاق مسيرة.

https://sputnikarabic.ae/20230610/خبير-مرتفعات-كفرشوبا-تغري-إسرائيل-بعدم-الانسحاب-منها-ومواصلة-احتلالها-1077972892.html

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