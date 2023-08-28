عربي
https://sputnikarabic.ae/20230828/وكالة-الدبيبة-كان-على-علم-بمباحثات-المنقوش-مع-نظيرها-الإسرائيلي-ومكتبه-من-رتب-اللقاء-1080491988.html
وكالة: الدبيبة كان على علم بمباحثات المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي ومكتبه من رتب اللقاء
وكالة: الدبيبة كان على علم بمباحثات المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي ومكتبه من رتب اللقاء
كشف اثنان من كبار المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، اليوم الاثنين، أن "رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة كان على علم بالمحادثات بين وزيرة... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T14:26+0000
2023-08-28T14:26+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
عبد الحميد الدبيبة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/13/1065284177_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_25a452a310a78af16e41a6d79c9f2f4b.jpg
وقال أحد المسؤولين، لوكالة "أسوشييتد برس"، إن "الدبيبة أعطى الضوء الأخضر للاجتماع الشهر الماضي، عندما كان في زيارة لروما، وإن مكتبه رتب اللقاء بالتنسيق مع المنقوش".كما ذكر المسؤول الثاني أن "الاجتماع استمر نحو ساعتين وأطلعت المنقوش، الدبيبة على الأمر مباشرة بعد عودتها إلى طرابلس"، موضحا أن "الاجتماع جاء تتويجا لجهود توسطت فيها الولايات المتحدة لدفع ليبيا الى الانضمام إلى سلسلة من الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل"، على حد قوله.وأضاف المسؤولان أن "تطبيع العلاقات بين طرابلس وتل أبيب جرت مناقشته لأول مرة في اجتماع بين الدبيبة ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ويليام بيرنز، الذي زار العاصمة الليبية في يناير/ كانون الثاني الماضي"، مشيرين إلى أن الدبيبة أعطى موافقة مبدئية على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لكنه كان قلقا بشأن رد الفعل الشعبي، حسب الوكالة.وآثار إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي لقاءه بنظيرته الليبية في روما، حالة من الجدل داخل ليبيا وإسرائيل، وتسبب في وقف نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي لم تسمه، القول إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة أقال وزيرة الخارجية على خلفية لقائها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين".وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، مساء أمس الأحد، "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".وكشف البيان أن "الوزيرة نجلاء المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي، وما زالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع، ووفقا لنهج حكومة الوحدة الوطنية الليبية والمواقف الراسخة في وجدان الشعب الليبي".
https://sputnikarabic.ae/20230828/أنباء-عن-إقالة-وزيرة-خارجية-ليبيا-والدبيبة-يؤكد-عدم-علمه-بما-قامت-به-للتطبيع-مع-إسرائيل-1080489961.html
https://sputnikarabic.ae/20230827/ما-حكاية-التغريدة-المحذوفة-بعد-لقاء-سري-بين-وزيرة-خارجية-ليبيا-ونظيرها-الإسرائيلي-1080471106.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/13/1065284177_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_85d619e9cef1f086c3e22c3e4419dee5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, عبد الحميد الدبيبة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, عبد الحميد الدبيبة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وكالة: الدبيبة كان على علم بمباحثات المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي ومكتبه من رتب اللقاء

14:26 GMT 28.08.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبرTelegramNabd
كشف اثنان من كبار المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، اليوم الاثنين، أن "رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة كان على علم بالمحادثات بين وزيرة خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين".
وقال أحد المسؤولين، لوكالة "أسوشييتد برس"، إن "الدبيبة أعطى الضوء الأخضر للاجتماع الشهر الماضي، عندما كان في زيارة لروما، وإن مكتبه رتب اللقاء بالتنسيق مع المنقوش".
كما ذكر المسؤول الثاني أن "الاجتماع استمر نحو ساعتين وأطلعت المنقوش، الدبيبة على الأمر مباشرة بعد عودتها إلى طرابلس"، موضحا أن "الاجتماع جاء تتويجا لجهود توسطت فيها الولايات المتحدة لدفع ليبيا الى الانضمام إلى سلسلة من الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل"، على حد قوله.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
أنباء عن إقالة وزيرة خارجية ليبيا والدبيبة يؤكد عدم علمه بما قامت به للتطبيع مع إسرائيل
13:34 GMT
وأضاف المسؤولان أن "تطبيع العلاقات بين طرابلس وتل أبيب جرت مناقشته لأول مرة في اجتماع بين الدبيبة ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ويليام بيرنز، الذي زار العاصمة الليبية في يناير/ كانون الثاني الماضي"، مشيرين إلى أن الدبيبة أعطى موافقة مبدئية على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لكنه كان قلقا بشأن رد الفعل الشعبي، حسب الوكالة.
وآثار إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي لقاءه بنظيرته الليبية في روما، حالة من الجدل داخل ليبيا وإسرائيل، وتسبب في وقف نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.
فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي لم تسمه، القول إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة أقال وزيرة الخارجية على خلفية لقائها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين".
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
ما حكاية "التغريدة المحذوفة" بعد "لقاء سري" بين وزيرة خارجية ليبيا ونظيرها الإسرائيلي؟
أمس, 19:57 GMT
وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، مساء أمس الأحد، "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".
وكشف البيان أن "الوزيرة نجلاء المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي، وما زالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع، ووفقا لنهج حكومة الوحدة الوطنية الليبية والمواقف الراسخة في وجدان الشعب الليبي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала