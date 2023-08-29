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https://sputnikarabic.ae/20230829/أنصار-الله-اليمنية-تدعو-فرنسا-إلى-احترام-إرادة-شعب-النيجر-ووقف-نهب-ثرواته-1080538110.html
"أنصار الله" اليمنية تدعو فرنسا إلى احترام إرادة شعب النيجر ووقف نهب ثرواته
"أنصار الله" اليمنية تدعو فرنسا إلى احترام إرادة شعب النيجر ووقف نهب ثرواته
دعت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، فرنسا إلى احترام إرادة شعب النيجر، معبرةً عن إدانتها لأي تدخل عسكري أجنبي في البلد الأفريقي على... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T18:22+0000
2023-08-29T18:23+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة، محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): إن "أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر مدان ومرفوض".وأضاف: "على فرنسا أن تحترم إرادة شعب النيجر المتطلع إلى الحرية والسيادة، بعد عقود من النهب الاستعماري لثروات البلاد".ويأتي موقف جماعة أنصار الله بعد إعلانها على لسان عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة محمد علي الحوثي، في الثامن من آب/ أغسطس الجاري، تأييدها الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم، واصفةً ما شهدته النيجر وبوركينا فاسو ومالي وغينيا بـ"الثورات التحررية من الهيمنة الفرنسية والغربية".وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، أعلن جنود جيش النيجر على شاشة التلفزيون الرسمية، إقالة رئيس البلاد محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول، مسلطين الضوء على قرار وضع حدٍ للنظام الحالي بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وسوء الإدارة الاقتصادية.في المقابل، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) فرض عقوبات على النيجر، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية الاستيلاء العسكري على السلطة، وإقالة الرئيس محمد بازوم.
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, النيجر, أخبار النيجر, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, النيجر, أخبار النيجر, العالم, العالم العربي, الأخبار

"أنصار الله" اليمنية تدعو فرنسا إلى احترام إرادة شعب النيجر ووقف نهب ثرواته

18:22 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 18:23 GMT 29.08.2023)
© AFP 2023الوضع في النيجر -أنصار يلوحون بالأعلام النيجيرية أثناء احتشادهم لدعم المجلس العسكري النيجيري أمام مبنى الجمعية الوطنية في نيامي
الوضع في النيجر -أنصار يلوحون بالأعلام النيجيرية أثناء احتشادهم لدعم المجلس العسكري النيجيري أمام مبنى الجمعية الوطنية في نيامي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023
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دعت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، فرنسا إلى احترام إرادة شعب النيجر، معبرةً عن إدانتها لأي تدخل عسكري أجنبي في البلد الأفريقي على خلفية عزل الرئيس النيجري محمد بازوم وتولي عسكريين مقاليد السلطة أواخر الشهر الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة، محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): إن "أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر مدان ومرفوض".
وأضاف: "على فرنسا أن تحترم إرادة شعب النيجر المتطلع إلى الحرية والسيادة، بعد عقود من النهب الاستعماري لثروات البلاد".
ويأتي موقف جماعة أنصار الله بعد إعلانها على لسان عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة محمد علي الحوثي، في الثامن من آب/ أغسطس الجاري، تأييدها الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم، واصفةً ما شهدته النيجر وبوركينا فاسو ومالي وغينيا بـ"الثورات التحررية من الهيمنة الفرنسية والغربية".
وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، أعلن جنود جيش النيجر على شاشة التلفزيون الرسمية، إقالة رئيس البلاد محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول، مسلطين الضوء على قرار وضع حدٍ للنظام الحالي بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وسوء الإدارة الاقتصادية.
في المقابل، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) فرض عقوبات على النيجر، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية الاستيلاء العسكري على السلطة، وإقالة الرئيس محمد بازوم.
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