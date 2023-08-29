https://sputnikarabic.ae/20230829/إعلام-اختراق-القوات-الروسية-للجبهة-قرب-خاركوف-فاجأ-الجيش-الأوكراني--1080534005.html
إعلام: اختراق القوات الروسية للجبهة قرب خاركوف فاجأ الجيش الأوكراني
إعلام: اختراق القوات الروسية للجبهة قرب خاركوف فاجأ الجيش الأوكراني
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الجيش الأوكراني لم يتوقع اختراق القوات الروسية للجبهة في مقاطعة خاركوف. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T16:06+0000
2023-08-29T16:06+0000
2023-08-29T16:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال: "لم يكن من المفترض أن يحدث هذا. كان الهجوم المضاد الأوكراني، الذي بدأ في يونيو (حزيران)، يهدف إلى إجبار روسيا على اتخاذ موقف دفاعي. لكن في النصف الأول من أغسطس (آب)، شنت القوات الروسية هجومًا على كوبيانسك والمناطق المحيطة بها. لقد تفاجأ الأوكرانيون".ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تخشى القوات المسلحة الأوكرانية أن يدمر الروس قواتها في كوبيانسك بنفس الطريقة التي فعلوها في أرتيوموفسك في الربيع، وأن يبنوا خط دفاع جديدًا على طول نهر أوسكول.وقال رئيس إدارة مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، لوكالة "سبوتنيك"، الأسبوع الماضي، إن المواجهات العسكرية بين القوات تجري غير بعيد عن قرية سينكوفكا بالقرب من كوبيانسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230829/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-مسيرة-أوكرانية-فوق-بريانسك--1080527933.html
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلام: اختراق القوات الروسية للجبهة قرب خاركوف فاجأ الجيش الأوكراني
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الجيش الأوكراني لم يتوقع اختراق القوات الروسية للجبهة في مقاطعة خاركوف.
وجاء في المقال: "لم يكن من المفترض أن يحدث هذا. كان الهجوم المضاد الأوكراني، الذي بدأ في يونيو (حزيران)، يهدف إلى إجبار روسيا على اتخاذ موقف دفاعي. لكن في النصف الأول من أغسطس (آب)، شنت القوات الروسية هجومًا على كوبيانسك والمناطق المحيطة بها. لقد تفاجأ الأوكرانيون".
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام
، تخشى القوات المسلحة الأوكرانية أن يدمر الروس قواتها في كوبيانسك بنفس الطريقة التي فعلوها في أرتيوموفسك في الربيع، وأن يبنوا خط دفاع جديدًا على طول نهر أوسكول.
وقال رئيس إدارة مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، لوكالة "سبوتنيك"، الأسبوع الماضي، إن المواجهات العسكرية بين القوات تجري غير بعيد عن قرية سينكوفكا بالقرب من كوبيانسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.