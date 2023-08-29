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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230829/إعلام-اختراق-القوات-الروسية-للجبهة-قرب-خاركوف-فاجأ-الجيش-الأوكراني--1080534005.html
إعلام: اختراق القوات الروسية للجبهة قرب خاركوف فاجأ الجيش الأوكراني
إعلام: اختراق القوات الروسية للجبهة قرب خاركوف فاجأ الجيش الأوكراني
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الجيش الأوكراني لم يتوقع اختراق القوات الروسية للجبهة في مقاطعة خاركوف. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T16:06+0000
2023-08-29T16:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال: "لم يكن من المفترض أن يحدث هذا. كان الهجوم المضاد الأوكراني، الذي بدأ في يونيو (حزيران)، يهدف إلى إجبار روسيا على اتخاذ موقف دفاعي. لكن في النصف الأول من أغسطس (آب)، شنت القوات الروسية هجومًا على كوبيانسك والمناطق المحيطة بها. لقد تفاجأ الأوكرانيون".ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تخشى القوات المسلحة الأوكرانية أن يدمر الروس قواتها في كوبيانسك بنفس الطريقة التي فعلوها في أرتيوموفسك في الربيع، وأن يبنوا خط دفاع جديدًا على طول نهر أوسكول.وقال رئيس إدارة مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، لوكالة "سبوتنيك"، الأسبوع الماضي، إن المواجهات العسكرية بين القوات تجري غير بعيد عن قرية سينكوفكا بالقرب من كوبيانسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230829/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-مسيرة-أوكرانية-فوق-بريانسك--1080527933.html
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: اختراق القوات الروسية للجبهة قرب خاركوف فاجأ الجيش الأوكراني

16:06 GMT 29.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الجيش الأوكراني لم يتوقع اختراق القوات الروسية للجبهة في مقاطعة خاركوف.
وجاء في المقال: "لم يكن من المفترض أن يحدث هذا. كان الهجوم المضاد الأوكراني، الذي بدأ في يونيو (حزيران)، يهدف إلى إجبار روسيا على اتخاذ موقف دفاعي. لكن في النصف الأول من أغسطس (آب)، شنت القوات الروسية هجومًا على كوبيانسك والمناطق المحيطة بها. لقد تفاجأ الأوكرانيون".
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تخشى القوات المسلحة الأوكرانية أن يدمر الروس قواتها في كوبيانسك بنفس الطريقة التي فعلوها في أرتيوموفسك في الربيع، وأن يبنوا خط دفاع جديدًا على طول نهر أوسكول.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية فوق بريانسك
14:01 GMT
وقال رئيس إدارة مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، لوكالة "سبوتنيك"، الأسبوع الماضي، إن المواجهات العسكرية بين القوات تجري غير بعيد عن قرية سينكوفكا بالقرب من كوبيانسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
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Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:34 GMT
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