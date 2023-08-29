https://sputnikarabic.ae/20230829/إعلام-التفوق-الجوي-الروسي-يبطئ-الهجوم-الأوكراني-المضاد-1080526937.html

إعلام: التفوق الجوي الروسي يبطئ الهجوم الأوكراني المضاد

إعلام: التفوق الجوي الروسي يبطئ الهجوم الأوكراني المضاد

أفاد الصحفي، بول رونزايمر، بأن التفوق الجوي الكامل للجيش الروسي كان أحد الأسباب الرئيسية لتوقف الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية. 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T13:50+0000

2023-08-29T13:50+0000

2023-08-29T13:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1046991001_0:220:2861:1829_1920x0_80_0_0_ead79eb06e510179a7c2cbab2e4943d6.jpg

وقال بول رونزايمر في تقرير لقناة "welt" التلفزيونية الألمانية: "الروس لديهم تفوق جوي، ولديهم المزيد من الطائرات دون طيار. أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة. ولهذا السبب، سيتعين عليهم القيام بتعبئة جديدة".وأشار رونزايمر إلى أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير أهمية تسليم طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا، لأن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على استخدامها في المستقبل القريب.وتابع: "على الرغم من أن ريزنيكوف (وزير الدفاع الأوكراني) أعلن أنه يمكن استخدام هذه المقاتلات في وقت مبكر من بداية العام المقبل، إلا أنني أشك في ذلك.… سيستغرق الأمر سنوات".وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، أن "الدنمارك سترسل 19 مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 16" إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة"سبوتنيك"، إن "واشنطن قررت الموافقة على نقل مقاتلات "إف - 16" الأمريكية من الجيل الرابع من الدنمارك وهولندا إلى كييف".وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "ظهور مقاتلات "إف - 16" القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي".وسبق أن حذرت روسيا دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20230829/مصدر-عسكري-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعرضت-لإطلاق-نار-من-مدفعيتها-1080510777.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا