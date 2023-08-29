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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230829/إعلام-التفوق-الجوي-الروسي-يبطئ-الهجوم-الأوكراني-المضاد-1080526937.html
إعلام: التفوق الجوي الروسي يبطئ الهجوم الأوكراني المضاد
إعلام: التفوق الجوي الروسي يبطئ الهجوم الأوكراني المضاد
أفاد الصحفي، بول رونزايمر، بأن التفوق الجوي الكامل للجيش الروسي كان أحد الأسباب الرئيسية لتوقف الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T13:50+0000
2023-08-29T13:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بول رونزايمر في تقرير لقناة "welt" التلفزيونية الألمانية: "الروس لديهم تفوق جوي، ولديهم المزيد من الطائرات دون طيار. أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة. ولهذا السبب، سيتعين عليهم القيام بتعبئة جديدة".وأشار رونزايمر إلى أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير أهمية تسليم طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا، لأن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على استخدامها في المستقبل القريب.وتابع: "على الرغم من أن ريزنيكوف (وزير الدفاع الأوكراني) أعلن أنه يمكن استخدام هذه المقاتلات في وقت مبكر من بداية العام المقبل، إلا أنني أشك في ذلك.… سيستغرق الأمر سنوات".وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، أن "الدنمارك سترسل 19 مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 16" إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة"سبوتنيك"، إن "واشنطن قررت الموافقة على نقل مقاتلات "إف - 16" الأمريكية من الجيل الرابع من الدنمارك وهولندا إلى كييف".وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "ظهور مقاتلات "إف - 16" القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي".وسبق أن حذرت روسيا دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230829/مصدر-عسكري-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعرضت-لإطلاق-نار-من-مدفعيتها-1080510777.html
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روسيا
روسيا

إعلام: التفوق الجوي الروسي يبطئ الهجوم الأوكراني المضاد

13:50 GMT 29.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، مروحية "مي - 28 أو بي"
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، مروحية مي - 28 أو بي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
/
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أفاد الصحفي، بول رونزايمر، بأن التفوق الجوي الكامل للجيش الروسي كان أحد الأسباب الرئيسية لتوقف الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال بول رونزايمر في تقرير لقناة "welt" التلفزيونية الألمانية: "الروس لديهم تفوق جوي، ولديهم المزيد من الطائرات دون طيار. أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة. ولهذا السبب، سيتعين عليهم القيام بتعبئة جديدة".
وأشار رونزايمر إلى أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير أهمية تسليم طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا، لأن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على استخدامها في المستقبل القريب.
وتابع: "على الرغم من أن ريزنيكوف (وزير الدفاع الأوكراني) أعلن أنه يمكن استخدام هذه المقاتلات في وقت مبكر من بداية العام المقبل، إلا أنني أشك في ذلك.… سيستغرق الأمر سنوات".
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تعرضت لإطلاق نار من مدفعيتها
07:34 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، أن "الدنمارك سترسل 19 مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 16" إلى أوكرانيا".
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة"سبوتنيك"، إن "واشنطن قررت الموافقة على نقل مقاتلات "إف - 16" الأمريكية من الجيل الرابع من الدنمارك وهولندا إلى كييف".
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "ظهور مقاتلات "إف - 16" القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي".
وسبق أن حذرت روسيا دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
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Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:27 GMT
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