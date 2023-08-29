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إعلام: توسع "بريكس" دليل على فشل القيادة الأمريكية
إعلام: توسع "بريكس" دليل على فشل القيادة الأمريكية
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن توسع مجموعة "بريكس" يؤكد الطلب المتزايد على إيجاد بديل للنظام العالمي القائم بقيادة الدول الغربية، ويوضح فشل... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T15:33+0000
2023-08-29T15:33+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
مجموعة بريكس
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وقالت تلك الوسائل تعليقا على توسع "بريكس"، إن الرغبة المتزايدة في إيجاد بديل للنظام الدولي القائم أمر مهم في حد ذاته، ويدل على فشل القيادة الأمريكية.وفي السياق نفسه، أشارت الوسائل إلى أن توسيع الرابطة على حساب الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات قد يؤدي إلى تعقيد التنسيق.وتفيد التقارير بأن الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل كانت لديها في البداية شكوك حول توسع مجموعة "بريكس"، ولم ترغب في توحيد المجموعة بشكل أكثر صرامة ضد أمريكا وشركائها في مجموعة السبع.وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من الخلافات، إلا أنه يبدو أن دول بريكس الـ11 متفقة على أن القواعد والمؤسسات العالمية الحالية لا تخدم مصالحها بالشكل الصحيح.وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في محادثة هاتفية إلى أن توسيع "بريكس" سيسهم بلا شك في نمو نفوذ المنظمة في الشؤون الدولية.عقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، برئاسة جنوب أفريقيا.وخلال القمة، أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.وأشار رامافوزا إلى أن العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، مؤكدا أن قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230828/وزير-الاقتصاد-الإماراتي-الإمارات-ستزيد-تمويل-بنك-بريكس-1080486389.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة بريكس
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة بريكس

إعلام: توسع "بريكس" دليل على فشل القيادة الأمريكية

15:33 GMT 29.08.2023
© Sputnikتوسع مجموعة بريكس
توسع مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن توسع مجموعة "بريكس" يؤكد الطلب المتزايد على إيجاد بديل للنظام العالمي القائم بقيادة الدول الغربية، ويوضح فشل القيادة الأمريكية.
وقالت تلك الوسائل تعليقا على توسع "بريكس"، إن الرغبة المتزايدة في إيجاد بديل للنظام الدولي القائم أمر مهم في حد ذاته، ويدل على فشل القيادة الأمريكية.
وفي السياق نفسه، أشارت الوسائل إلى أن توسيع الرابطة على حساب الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات قد يؤدي إلى تعقيد التنسيق.
وتفيد التقارير بأن الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل كانت لديها في البداية شكوك حول توسع مجموعة "بريكس"، ولم ترغب في توحيد المجموعة بشكل أكثر صرامة ضد أمريكا وشركائها في مجموعة السبع.
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أمس, 12:08 GMT

ولفتت إلى أن القرار الذي تم اتخاذه في قمة جنوب أفريقيا بتوسيع مجموعة "بريكس" يشير إلى الرغبة في تغيير النظام الدولي القائم.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من الخلافات، إلا أنه يبدو أن دول بريكس الـ11 متفقة على أن القواعد والمؤسسات العالمية الحالية لا تخدم مصالحها بالشكل الصحيح.
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في محادثة هاتفية إلى أن توسيع "بريكس" سيسهم بلا شك في نمو نفوذ المنظمة في الشؤون الدولية.
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ماكرون: توسع "بريكس" يهدد وجود النظام العالمي "الغربي"
أمس, 13:11 GMT
عقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، برئاسة جنوب أفريقيا.

وحضرها رؤساء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومثّل روسيا وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في القمة عبر الفيديو.

وخلال القمة، أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
وأشار رامافوزا إلى أن العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، مؤكدا أن قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى.
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