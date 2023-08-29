https://sputnikarabic.ae/20230829/إعلام-توسع-بريكس-دليل-على-فشل-القيادة-الأمريكية-1080532309.html

إعلام: توسع "بريكس" دليل على فشل القيادة الأمريكية

إعلام: توسع "بريكس" دليل على فشل القيادة الأمريكية

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن توسع مجموعة "بريكس" يؤكد الطلب المتزايد على إيجاد بديل للنظام العالمي القائم بقيادة الدول الغربية، ويوضح فشل... 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T15:33+0000

2023-08-29T15:33+0000

2023-08-29T15:33+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

مجموعة بريكس

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وقالت تلك الوسائل تعليقا على توسع "بريكس"، إن الرغبة المتزايدة في إيجاد بديل للنظام الدولي القائم أمر مهم في حد ذاته، ويدل على فشل القيادة الأمريكية.وفي السياق نفسه، أشارت الوسائل إلى أن توسيع الرابطة على حساب الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات قد يؤدي إلى تعقيد التنسيق.وتفيد التقارير بأن الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل كانت لديها في البداية شكوك حول توسع مجموعة "بريكس"، ولم ترغب في توحيد المجموعة بشكل أكثر صرامة ضد أمريكا وشركائها في مجموعة السبع.وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من الخلافات، إلا أنه يبدو أن دول بريكس الـ11 متفقة على أن القواعد والمؤسسات العالمية الحالية لا تخدم مصالحها بالشكل الصحيح.وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في محادثة هاتفية إلى أن توسيع "بريكس" سيسهم بلا شك في نمو نفوذ المنظمة في الشؤون الدولية.عقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، برئاسة جنوب أفريقيا.وخلال القمة، أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.وأشار رامافوزا إلى أن العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، مؤكدا أن قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى.

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة بريكس