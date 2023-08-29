عربي
https://sputnikarabic.ae/20230829/إعلام-ليبي-المنقوش-غادرت-إسطنبول-إلى-لندن-1080513483.html
إعلام ليبي: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن
إعلام ليبي: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن
أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الثلاثاء، بأن "وزيرة خارجية حكومة الوحدة الموقوفة نجلاء المنقوش غادرت مدينة إسطنبول التركية متوجهة إلى العاصمة البريطانية لندن. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T08:19+0000
2023-08-29T08:19+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار تركيا اليوم
بريطانيا
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/19/1079381430_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_6e3e525375ddc7cae1cb794b8370afd1.jpg
ونقلت "بوابة الوسط" الليبية عن مصدر، قوله إن أسرة المنقوش تقيم في بريطانيا، مشيرا أن المنقوش كانت قد غادرت مطار معيتيقة الدولي إلى تركيا على متن طائرة خاصة نوع "فالكون" تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.وكانت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبية نجوى وهيبة، أكدت أن "المجلس طالب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بالتوضيح بشأن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين".وقالت وهيبة، في تصريحات مع منصة "صفر" الليبية عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "موقف المجلس الرئاسي واضح وأي تعامل مع الكيان الصهـيوني يعد خرقا للقوانين الليبية"، نافيا وصول أي قرار رسمي بإقالة نجلاء المنقوش إلى المجلس الرئاسي حتى الآن.وكانت وكالة "رويترز" نقلت أمس الإثنين، عن مسؤول حكومي لم تسمه، قوله إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين".وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأحد الماضي، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا".وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".
https://sputnikarabic.ae/20230827/ما-حكاية-التغريدة-المحذوفة-بعد-لقاء-سري-بين-وزيرة-خارجية-ليبيا-ونظيرها-الإسرائيلي-1080471106.html
https://sputnikarabic.ae/20230828/مجلس-النواب-الليبي-يصدر-بيانا-عاجلا-بشأن-لقاء-المنقوش-مع-نظيرها-الإسرائيلي-1080501927.html
إسرائيل
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/19/1079381430_76:0:1000:693_1920x0_80_0_0_0a439c38447f76a32cf2e386d349ac69.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

إعلام ليبي: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن

08:19 GMT 29.08.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANوزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش
وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الثلاثاء، بأن "وزيرة خارجية حكومة الوحدة الموقوفة نجلاء المنقوش غادرت مدينة إسطنبول التركية متوجهة إلى العاصمة البريطانية لندن.
ونقلت "بوابة الوسط" الليبية عن مصدر، قوله إن أسرة المنقوش تقيم في بريطانيا، مشيرا أن المنقوش كانت قد غادرت مطار معيتيقة الدولي إلى تركيا على متن طائرة خاصة نوع "فالكون" تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
ما حكاية "التغريدة المحذوفة" بعد "لقاء سري" بين وزيرة خارجية ليبيا ونظيرها الإسرائيلي؟
27 أغسطس, 19:57 GMT
وكانت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبية نجوى وهيبة، أكدت أن "المجلس طالب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بالتوضيح بشأن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين".
وقالت وهيبة، في تصريحات مع منصة "صفر" الليبية عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "موقف المجلس الرئاسي واضح وأي تعامل مع الكيان الصهـيوني يعد خرقا للقوانين الليبية"، نافيا وصول أي قرار رسمي بإقالة نجلاء المنقوش إلى المجلس الرئاسي حتى الآن.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت أمس الإثنين، عن مسؤول حكومي لم تسمه، قوله إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين".
مقر مجلس النواب الليبي الجديد بمدينة بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
‏مجلس النواب⁩ الليبي يصدر بيانا عاجلا بشأن لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي⁩
أمس, 18:56 GMT
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأحد الماضي، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا".
وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".
وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала