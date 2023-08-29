https://sputnikarabic.ae/20230829/إيران-تطرح-إنجازاتها-النووية-في-معرض-بالنمسا-1080532127.html

إيران تطرح إنجازاتها النووية في معرض بالنمسا

إيران تطرح إنجازاتها النووية في معرض بالنمسا

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة تعتزم عرض 5 تطورات لبلادنا في القطاع النووي في معرض سيقام في فيينا. 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T15:22+0000

2023-08-29T15:22+0000

2023-08-29T15:22+0000

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الاتفاق النووي الإيراني

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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إنجازات منظمة الطاقة الذرية في بلاده ستعرض خلال معرض إيراني خاص بالخدمات الحكومية، بداية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وأوضح المسؤول الإيراني أن "هذه المنظمة تلبي طلب العديد من الصناعات في البلاد واستطاعت أن تساعد في دورة حركة هذه الصناعات في مختلف قطاعات توريد المواد الضرورية".وحول المجالات الإيرانية التي حققت نجاحات، أكد بهروز كمالوندي أنها خاصة بـ"مجالات التخصيب والمستحضرات الصيدلانية المشعة ومشتقات الماء الثقيل والليزر"، مضيفا أن "المعرض الإيراني في النمسا يعد فرصة لنقل إنجازات الوطن إلى الشعب، والإجراءات التي تهدف إلى رفاهية الشعب وراحته وأمنه، وهناك أمثلة على ذلك في هذا المعرض".وأشار كمالوندي إلى أن المعرض يعد فرصة لقطاع الصناعة وغيره من القطاعات الاقتصادية والصحية والعلمية والاجتماعية والثقافية الإيرانية، وذلك للدلالة على أن حكومة إبراهيم رئيسي تحركت بشكل فعال للمساعدة في حل مشكلات البلاد وتحقيق النمو والتطور.ويشار إلى أنه يوم الأحد الماضي، كشفت إيران عن أحد إنجازاتها النووية، وهي "النويدات المشعة السيزيوم – 137"، وذلك في مدينة المعارض بالعاصمة الإيرانية طهران، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي.ونجح العلماء النوويون والمتخصصون في الصناعة النووية في إيران لأول مرة في إنتاج النواة المشعة لعنصر "السيزيوم-137"، الذي يتمتع بقيم اقتصادية وتكنولوجية ومعرفية واستخدامات عديدة، بحسب الوكالة، ويبلغ نصف عمر هذه النويدة المشعة 30 عاما، وهي غير موجودة بشكل طبيعي، وتوجد بشكل رئيسي في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة الناتجة عن أنشطة المفاعلات.ونجحت إيران في صنع "السيزيوم 137" من خلال مشروع بحثي، وتم تنقية هذه المادة من انشطار اليورانيوم في معهد بحوث العلوم والتكنولوجيات النووية في يوليو/ تموز 2023، فيما اتخذت طهران خطوة صناعة هذه المادة محليا، نظرا لصعوبة استيرادها.

https://sputnikarabic.ae/20230827/إيران-تنجح-لأول-مرة-في-إنتاج-النواة-المشعة-لعنصر-السيزيوم-137-1080456456.html

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